На Аркаиме под звуки варгана «родится» огненная скульптура

На Аркаиме (Челябинская область) под звуки японского варгана - хомуса - 20-го июня создадут огромную керамическую скульптуру.

Участниками музыкально-керамического перфоманса на территории заповедника станут художник-скульптор, керамист, создатель различных музыкальных инструментов из глины Станислав Курамин и мастер горлового пения, исполнительница на хомусе Олена УУТАй.

К работе над фигурой художник приступил еще в начале июня. Для создания двухметровой скульптуры ему понадобилось более ста килограммов глины, которую специально заказывали для этого случая. Сейчас творение уже готово, но должно просохнуть перед обжигом.

Для обжига готовится специальная печь, частью которой станет сама скульптура, пропуская огонь внутри себя. Огненная процедура продлится целый день; потребуется около десяти часов, чтобы глина превратилась в керамику.

Вечером, когда стемнеет фигура предстанет перед зрителями, испускающая языки пламени. Финальный этап будет сопровождаться выступлением Олены УУТАй.

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Самобытная исполнительница - родом из Якутии, ее исполнение восходит к корневой народной музыке Саха и достигает ультрасовременного звучания. Уутай - в переводе с якутского означает «тайна, сотворенная водой». Певица использует несколько видов северного горлового пения, притом не обычных, а имитирующих звуки природы и ее явления, голоса разнообразных птиц и животных. Такие звукоподражания она издает в том числе и при помощи хомуса.

Олена удостоена звания «Отличник Культуры Республики Саха (Якутия)» за вклад в развитие национальной культуры. Является полуфиналистом конкурса Britain’sGotTalent (Великобритания), финалистом DasSupertalent (Германия).

Мероприятие состоится 20-го июня в 22 часа в центре туристического лагеря «Аркаима», вход свободный.

Как отмечают в пресс-службе заповедника, перфоманс пройдет в рамках карнавала современного искусства «Аркаимское солнцестояние», который реализуется Ассоциацией развития туризма с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного фондом «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области».

