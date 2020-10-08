На гостевом маршруте в Челябинске появится цифровой Давид великого Микеланджело

Компания «Ростелеком» и Ассоциация художников «Graffiti Russia» подарят жителям Челябинска необычный стрит-арт с изображением цифрового Давида великого Микеланджело.

Как сообщили в пресс-службе «Ростелекома», в граффити переплетутся темы Возрождения и актуальных цифровых трендов. Интересно, что для нанесения граффити ведущий цифровой провайдер страны предоставил фасад собственного здания в южноуральской столице на Комсомольском проспекте, 55.

Работу планируется завершить завтра, девятого октября. На мероприятии по случаю ее окончания будут присутствовать технический директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Игорь Петрухин и директор Ассоциации художников «Graffiti Russia» Павел Щеклеин (СМИ приглашаются по данному адресу в час дня).

Почему именно Давид великого Микеланджело появится на здании «Ростелекома» на гостевом маршруте Челябинска, в компании пока не рассказывают – интрига сохранится до завтра.