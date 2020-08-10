ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

На градообразующем предприятии в южноуральской «запретке» зафиксирован очаг «ковида»

Общество
Сегодня, 14:59
Размер текста

В Трехгорном (Челябинская область) в ФГУП «Приборостроительный завод» на прошлой неделе был зафиксирован очаг группового заболевания COVID-19. Диагноз подтвержден у четырех сотрудников, еще у одного он условно-положительный.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе предприятия. По данным оперативного штаба на 10 августа в городе зарегистрирован 61 случай заболевания коронавирусом за все время, 31 из них - работники Приборостроительного завода. За прошлую неделю заболело семь граждан, в том числе четыре заводчанина. На прошлой неделе зафиксирован групповой очаг в СКБ - четыре подтвержденных диагноза ковид-19 и 1 - условно-положительный.

Ранее условно-положительный диагноз дали результаты теста генерального директора Владислава Белоброва.

«На предприятии оперативно предпринимаются меры для блокировки распространения инфекции: определяется круг заводчан, с которыми я контактировал, уже с завтрашнего дня они начнут проходить тестирование.  Всех, кто проконтактировал с заболевшими, отправили домой. Также принято решение перевести подразделение на работу в две смены, чтобы развести потоки людей», - написал у себя на личной страничке в социальной сети гендиретор предприятия.

На территории завода проводится усиленная дезинфекция зданий и отдельных помещений. Особое внимание уделяется обработке мест массового скопления людей – проходным, входным группам и холлам. Столовые теперь обрабатывают дважды в день.
По-прежнему отслеживаем состояние здоровья всех заводчан, которые находятся на больничном.

Напомним, вчера стало известно, что заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова обнаружен Covid-19. Также вирус был выявлен еще у 17 его коллег. Один из заболевших находится в реанимации.

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 93).

Добавим, до 23 августа для южноуральцев будут действовать ограничения в связи с режимом повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 15:22
Covid-19 не парализовал работу министерства экологии Челябинской области
Общество
Сегодня, 14:30
После встречи с Лощининой Текслер поручил срочно доставить в Коркино аппараты ИВЛ
Общество
Сегодня, 14:23
В Челябинской области закрываются госпитальные базы для COVID-19
Общество
Сегодня, 11:52
В Челябинской области скончались еще четыре человека с коронавирусной инфекцией
Сегодня, 13:47
Наталья Котова распорядилась «разобраться» со стадионом «Центральный»
Сегодня, 13:46
Котова потребовала, чтобы ко всем новым детским садам и школам были обустроены подъездные пути
Сегодня, 12:28
Котова поручила своим замам как следует подготовиться к проверкам Текслера
Сегодня, 12:08
Алексей Текслер поручил закончить все общественные пространства в Челябинске к десятому сентября
Сегодня, 11:52
В Челябинской области скончались еще четыре человека с коронавирусной инфекцией
Сегодня, 11:50
Наталья Котова заявила о необходимости расширения улицы Линейной в Чурилово
Сегодня, 11:19
В Челябинске отремонтируют фасад дворца спорта «Юность»
Сегодня, 11:18
В Челябинске почти 700 жилых домов останутся без горячей воды
Сегодня, 11:16
В Челябинской области уровень заболеваемости «ковидом» идет на спад
Сегодня, 10:14
Челябинцев постепенно приучают к раздельному сбору мусора
Общество
Сегодня, 15:22
Covid-19 не парализовал работу министерства экологии Челябинской области
Общество
Сегодня, 12:28
Котова поручила своим замам как следует подготовиться к проверкам Текслера
Новости
Сегодня, 14:56
Общество
Челябинская область получила новые реанимобили, скорые и диагностические комплексы
Сегодня, 14:54
Федерация
Путин напомнил Лукашенко о братстве
Сегодня, 14:23
Общество
В Челябинской области закрываются госпитальные базы для COVID-19
Сегодня, 14:21
Происшествия
В Аргаяше пассажирский поезд сбил пьяную женщину
Сегодня, 12:09
Федерация
В российских школах внедрят наставников
Материалы рубрики
Сегодня, 14:56
Общество
Челябинская область получила новые реанимобили, скорые и диагностические комплексы
Сегодня, 14:23
Общество
В Челябинской области закрываются госпитальные базы для COVID-19
Сегодня, 11:19
Общество
В Челябинске отремонтируют фасад дворца спорта «Юность»
Сегодня, 09:44
Общество
В Челябинске в понедельник ограничат движение на нескольких улицах
07.08.20 17:56
Общество
В Челябинской области ограничено движение транспорта на трассе М-5 возле Юрюзани
Теги
коронавирус
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика