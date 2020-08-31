На Кировке установят новые велопарковки и откроют после ремонта фонтан

На челябинской Кировке завтра, первого сентября, будут установлены новые велопарковки.

Также до конца текущей недели на одном из самых популярных общественных пространств города будет закончен ремонт фонтана. На данный момент готовность объекта составляет 80 процентов.

Об этом сегодня, 31-го августа, на аппаратном совещании в мэрии Челябинска сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

По его словам, к концу недели будут подведены итоги аукциона по установке на Кировке новой сцены и газетных киосков.