На месте бывшего завода АМЗ в Челябинске построят жилые дома и социальные объекты

В Челябинске на месте складов и промышленных зданий бывшего завода АМЗ построят жилые дома со всеми необходимыми социальными объектами.

Как сообщает сегодня, 26-го мая, управление по архитектурно-градостроительному проектированию, территория в границах улиц Блюхера, Неаполитанова, 2-й Базовой и Новоэлеваторной будет освоена в рамках договора о комплексном развитии (КРТ), который администрация Челябинска планирует заключить до конца июня текущего года.

Отметим, инициаторами КРТ являются собственники участков в границах вышеназванных улиц. В управлении архитектуры напомнили, что земельные участки принадлежат компании «Никс», которая заявила о своем желании выступить застройщиком территории бывшего завода АМЗ, и предприятию «Станкомаш».

«После подписания договора о КРТ застройщик разработает документацию по планировке территории, которая определит параметры будущих объектов. Проект планировки пройдет публичные слушания, а строительство должно быть закончено за семь лет», - сообщили в управлении архитектуры Челябинска.