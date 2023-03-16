На ММК начинает работу межзаводская школа доменщиков

На базе ПАО «ММК» (Челябинская область) сегодня, 16 марта, начинает работу магнитогорский этап межзаводской школы по обмену производственным опытом специалистов доменного производства.

Магнитогорск – второй город в программе межзаводской школы доменщиков. До этого участники отраслевого мероприятия, ставшего юбилейным, 120-м по счету, побывали на Нижнетагильском металлургическом комбинате.

Нынешняя межзаводская школа объединила около сорока специалистов доменного производства, представляющих крупнейшие металлургические компании страны. Помимо представителей ММК, в их числе - доменщики Челябинского, Новолипецкого, Нижнетагильского, Западно-Сибирского и Череповецкого металлургических комбинатов, а также предприятий «Тулачермет» и «Уральская сталь». Примут участие в мероприятии и представители корпорации «Чермет», под эгидой которой уже более двух десятилетий и проходят подобные встречи металлургов.

Программа магнитогорского этапа школы доменщиков предусматривает знакомство с участками доменного цеха ОАО «ММК», а также обсуждение докладов, обмен мнениями по актуальным вопросам развития доменного производства. Запланирована обзорная экскурсия по производственной площадке ММК с посещением коксохимического производства и новейшей аглофабрики №5.

«Доменное производство Магнитогорского металлургического комбината, отметившее в прошлом году свое 90-летие, является одним из крупнейших в российской металлургической отрасли. В настоящее время в его составе восемь доменных печей. В 2020 году доменное производство Магнитки преодолело отметку в 650 миллионов тонн выпущенного чугуна, а в 2021-м показало рекордный за всю постсоветскую историю результат – свыше 10,4 миллиона тонн чугуна, выпущенного за год», - отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Начиная с 2000 года, на ведущих предприятиях металлургической отрасли ежеквартально проходят межзаводские школы по обмену производственным опытом специалистов основных профессий. Как правило, каждая такая школа состоит из нескольких этапов, которые последовательно проводятся на предприятиях-участниках. Группы специалистов больше недели находятся в постоянном контакте и имеют возможность, наряду с посещением производственных участков, рассматривать и обсуждать имеющиеся технические и технологические проблемы.

В результате обмена опытом на крупнейших предприятиях металлургической отрасли реализованы сотни рекомендаций по улучшению производственных процессов.

Программа магнитогорского этапа школы рассчитана на два дня, после чего его участники отправятся в Новотроицк, где познакомятся с доменным производством компании «Уральская сталь».