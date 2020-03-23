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На ММК введен режим повышенной готовности

Общество
Сегодня, 10:31

На территории предприятий Группы ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) в условиях распространения COVID-2019 введен режим повышенной готовности и создан оперативный штаб под руководством генерального директора компании

На Магнитогорском металлургическом комбинате предпринимаются активные меры по предупреждению распространения и снижению риска заболевания коронавирусной инфекцией.

На время неблагоприятной эпидемиологической ситуации приостановлены зарубежные командировки и ограничены деловые поездки по России. Сотрудникам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, рекомендовано в обязательном порядке уйти на двухнедельный домашний карантин и работать дистанционно.

Как сообщает пресс-служба ММК, введено ограничение на посещение компании делегациями деловых партнеров. Встречи, переговоры и рабочие поездки по возможности заменяются дистанционными средствами коммуникаций.

Группа ПАО «ММК» технологически и организационно готова к переводу офисных функций на дистанционную работу.

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