На обучение к кинологам ГУФСИН Челябинской области поступили шесть четвероногих новобранцев

Шесть очаровательных и, безусловно, смышленых щенков будут постигать азы своей будущей профессии под зорким руководством кинологов ГУФСИН России по Челябинской области.

После прохождения курса дрессировки – общего и специального – четвероногие будут проходить службу в Верхнеуральской тюрьме и СИЗО-4 Златолуста.

Хвостатые новобранцы прибыли из племенного питомника служебного собаководства КП-66 (деревня Старые Решёты) ГУФСИН России по Свердловской области.

Это два щенка немецкой овчарки по кличкам Ульф и Урсула и четыре щенка бельгийской овчарки (малинуа) — Хронос, Хром, Химера и Хола. Все малыши родились в апреле и мае этого года.

Сейчас овчарята привыкают к новым условиям и хозяевам, учатся послушанию и базовым командам, а затем начнут работать (тренироваться) по профилю.

Ульф — будущий патрульно-разыскной пес. К этому профилю предъявляются повышенные требования. Уже сейчас щенок демонстрирует сдержанный темперамент, а также острый нюх, который поможет ему взять самый запутанный след. Службу Ульфу предстоит проходить в Верхнеуральской тюрьме вместе с новым хозяином, которым стал для него инстуктор-кинолог кинологического отделения Максим Суходоев.

«В нашей работе требуется большое терпение, ведь для достижения результата нужно приложить немало усилий и потратить немало времени. Только так можно подготовить надежного напарника, который станет еще и верным другом. Сейчас на службе у меня две собаки. Обе породы немецкая овчарка. С Янчи я работаю уже два года, он все знает и умеет, а вот Ульфа только готовлю к выполнению служебных обязанностей, поэтому основной упор делаю на него», — рассказывает Максим Суходоев.

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области, сегодня в региональном пенитенциарном ведомстве несут службу около 400 собак.