Труд как искупление вины: в Челябинской области растет число рабочих мест для осужденных

В Челябинской области растет число рабочих мест для осужденных к принудительным работам – более полусотни предприятий региона готовы предоставить таким гражданам возможность трудом искупить вину за впервые совершенные преступления небольшой и средней тяжести.

Как рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, южноуральцы, осужденные к принудительным работам, трудятся на предприятиях, занимающихся в том числе производством мебели, изделий из стекла, в строительных организациях, предприятиях сферы ЖКХ.

В числе работодателей - ООО «Челябинский городской электрический транспорт». В настоящее время здесь трудоустроено 25 человек. Они выполняют целый комплекс работ – от уборки территории до ремонта трамвайных путей.

«Наша организация начала сотрудничество с ГУФСИН области по трудоустройству осужденных к принудительным работам в 2022 году. За это время через нас прошло уже более 50 человек, сейчас трудятся 25. Мы рады, что можем предоставить людям возможность работать в коллективе», – рассказал первый заместитель директора ООО «Челябинский городской электрический транспорт» Александр Портье.

Он отметил, что такие работники зарекомендовали себя очень ответственными и трудолюбивыми, так как каждый из них стремится к скорейшему освобождению. Замечаний к ним, как правило, нет.

В «ЧелябГЭТ» осужденные к принудительным работам трудятся в разных службах. Работу им доверяют в зависимости от квалификации. В основном доступны такие рабочие специальности, как «Монтер пути», «Электрик», «Слесарь-ремонтник». На начальном этапе вновь прибывшие занимаются уборкой территории.

Отметим, ГУФСИН России по Челябинской области налажено тесное взаимодействие с Центром занятости населения, с представителями малого и среднего бизнеса.

СПРАВКА

Принудительные работы были введены в качестве альтернативного вида уголовного наказания за совершение преступления небольшой и средней тяжести впервые. Осужденные к данному виду наказания обязаны трудиться, поэтому сотрудниками территориального органа ФСИН России ведется постоянная работа, направленная на расширение числа рабочих мест для них.