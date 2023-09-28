28.09.2023
Труд как искупление вины: в Челябинской области растет число рабочих мест для осужденных
28.09.2023
Качество новых и обновленных дорог Челябинска проверяет передвижная лаборатория
28.09.2023
Жителям Челябинска рассказали о текущем ремонте трамвайных путей
28.09.2023
В Челябинской области назначены прокуроры Пласта и Кунашакского района
28.09.2023
«Мое наследие. Южный Урал»: музей изобразительных искусств проводит конкурс юных дарований
28.09.2023
Челябинские конькобежцы привезли из Минска «золото» и серебро»
Труд как искупление вины: в Челябинской области растет число рабочих мест для осужденных
23.09.2023
В Челябинске сотрудники ГУФСИН почтили память погибших при исполнении коллег
20.09.2023
На обучение к кинологам ГУФСИН Челябинской области поступили шесть четвероногих новобранцев
24.07.2023
Челябинские силовики вышли с проверкой в исправительную колонию
22.03.2023
В Челябинской области волонтеры в погонах позаботились о несовершеннолетних
Третью пару «Орланов» запустят из Челябинска в Екатеринбург в декабре 2023 года
28.09.2023
УКВЗ изготовит еще 11 новых трамваев для Челябинска
27.09.2023
Православные отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня
27.09.2023
Губернатор призвал южноуральцев выбрать дорожные приоритеты на 2024 год
26.09.2023
Челябинский собор Рождества Христова станет точкой духовного притяжения
25.09.2023