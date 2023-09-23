В Челябинске сотрудники ГУФСИН почтили память погибших при исполнении коллег

В Челябинске работники регионального ГУФСИН почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Всероссийская акция «Вахта памяти» стартовала месяц назад и завершилась в пятницу, 22 сентября, - в День памяти погибших сотрудников УИС.

В этот значимый день у мемориала солдатам правопорядка в Челябинске прошел митинг. Участие в нем приняли руководство, личный состав и ветераны УИС региона. Открыл мероприятие врио заместителя начальника ГУФСИН области Сергей Третьяков.

Обращаясь к присутствующим, офицер отметил, что мужество и героизм сотрудников ГУФСИН области Сергея Брюханова, Игоря Голубкова, Евгения Ряховского, Анатолия Дрища, Александра Рычагова и Ивана Шестакова никогда не будут забыты. На их примере верности служебному долгу и присяге до последнего мгновения жизни воспитываются и будут воспитываться следующие поколения сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Затем слово было предоставлено начальнику отделения обеспечения ОСН «Урал» Александру Поспелову и вдове одного из погибших героев – Ирине Ряховской.

Ровно в 11.00 была объявлена всероссийская минута молчания. После состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу, сообщает пресс-служба ГУФСИН региона.

Также в День памяти сотрудников УИС, погибших при выполнении служебных обязанностей, состоялось заупокойное богослужение. Панихиду по усопшим в храме в честь Всех Святых совершил помощник начальника ГУФСИН Челябинской области по работе с верующими, иерей Евгений Кулаков. Присутствующие зажгли поминальные свечи.

Завершением Всероссийской акции «Вахта памяти» стала встреча руководства ГУФСИН области с родственниками сотрудников УИС, погибших при выполнении служебных обязанностей. Она получилась очень искренней и душевной: матери и жены вспоминали о жизни безвременно ушедших сыновей и мужей, а коллеги - о совместной службе.