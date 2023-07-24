24.07.2023
Челябинские силовики вышли с проверкой в исправительную колонию
24.07.2023
В Челябинске ограничат движение транспорта по улице 60-летия Октября
24.07.2023
Опубликован топ крупнейших конвергентных операторов. В рейтинг попал провайдер «Ростелеком»
24.07.2023
Учёные ЮУрГУ разрабатывают комплекты здорового питания для туристов и спортсменов
23.07.2023
Итоги недели Челябинска и Челябинской области (с 17.07.2023 по 23.07.2023)
23.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 24 июля (18+)
Челябинские силовики вышли с проверкой в исправительную колонию
22.03.2023
В Челябинской области волонтеры в погонах позаботились о несовершеннолетних
21.03.2023
В ИК-18 Магнитогорска открыли вторую мечеть для осужденных
14.03.2023
В Челябинске задержан мужчина, сбежавший из колонии-поселения в Тольятти
28.12.2022
Сотрудники ГУФСИН передали подарки для детей из Донецка
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023
Алексей Текслер проинспектировал ход работ на объектах реконструкции и строительства в Челябинске
19.07.2023
Экс-глава Челябинска и ГУ лесами подали иски в суд из-за здания отеля на Еловом
19.07.2023