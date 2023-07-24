Челябинские силовики вышли с проверкой в исправительную колонию

В исправительной колонии № 15 в Копейске (Челябинская область) проходят следственные мероприятия, организованные сотрудниками УФСБ по Челябинской области совместно с коллегами из регионального управления СКР.

По данным источника агентства "Урал-пресс-информ", проводится проверка по факту возможных пыток заключенных. Расследованием занимается первый следственный отдел.

Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Также проводится проверка по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

На момент публикации мы обратились в пресс-службу ГУФСИН по региону. На наш звонок ответили, но официально ситуацию пока не комментируют.