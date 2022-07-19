19.07.2022
Судебные приставы: Кто пойдет с конем вдвоем?
19.07.2022
С 1 августа получат надбавку к пенсии более 7 млн. человек
19.07.2022
Леса Челябинской области защитят от самовольных захватов
19.07.2022
Сергей Миронов потребовал установить, кто в ответе за приглашение Би-2» на Суперкубок в Питере
19.07.2022
В Челябинске пассажирский автобус вылетел на тротуар
19.07.2022
Общественники Магнитогорска предложили варианты решения медицинской проблемы
На «Пламя Аркаима» в шестой раз «слетятся» реконструкторы со всей России
11.07.2022
На Аркаиме выбрали знатока фольклора
11.07.2022
На Аркаиме прошел этнофестиваль евразийских народов
07.07.2022
Чудо-пряник: Аркаим обзавелся фирменной сладкой копией древнего памятника
29.06.2022
Москвичи и гости столицы увидят аркаимские артефакты в Коломенском
Почему в Челябинской области буксует мусорная реформа: в «мусорном» тупике оказались Касли
18.07.2022
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
18.07.2022
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022
В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей
14.07.2022