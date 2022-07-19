На «Пламя Аркаима» в шестой раз «слетятся» реконструкторы со всей России

В заповеднике «Аркаим» Челябинской области 30 июля пройдет VI фестиваль исторической реконструкции «Пламя Аркаима». Заявки на участие в событии прислали уже свыше четырех десятков реконструкторских клубов со всей России.

Как отмечают в пресс-службе регионального минкульта, участниками очередной встречи станут профессиональные археологи, музейные работники, реконструкторы, мастера древних и традиционных технологий.

Поделиться

География фестиваля постоянно расширяется: Москва, Санкт-Петербург, Пенза, Екатеринбург, Алматы, Самара, Миасс, Чебаркуль. В этом году к коллегам впервые присоединятся представители Молдавии и Салехарда. Гость из Кишинева – реконструктор и мастер лучного боя Нико Прескура - проведет лекцию и мастер-класс об искусстве лучного боя степных воинов.

В этот раз количество площадок увеличится с 12-ти до 19-ти. В программе предстоящего фестиваля - конкурсы, состязания, игры, мастер-классы, презентация фильма «Аркаим. Колесница времени», музыкальные выступления.

«Фестиваль посвящен бронзовому веку и приурочен к 35-летию со дня открытия поселения «Аркаим». Должен отметить, что на сегодняшний день «Пламя Аркаима» остается единственным историческим фестивалем эпохи бронзы в стране. Посетители увидят костюмы, предметы быта, оружие, технологии, музыкальные инструменты не только аркаимцев, но и шумеров, древних египтян. Это очень интересно и зрелищно», - отметил директор заповедника «Аркаим» Валерий Волик.

Центральным событием по-прежнему станет турнир воинов, которые посоревнуются в силе и ловкости. Зрители смогут попробовать свои таланты в воинском или ремесленном искусствах древности: в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по лучному бою, бою на мечах, будут работать столярная, косторезная, кожевенная, музыкальная мастерские.

«Мы подготовили для наших гостей особенный квест-погружение – «Ткань времени». Участие в нем позволит каждому по-настоящему почувствовать себя человеком времен сияющей бронзы. Любой желающий сможет научиться изготавливать наконечники стрел из кремня, попробовать отлить изделие из бронзы, соткать на древнем ткацком станке пояс и освоить многие другие древние технологии», - рассказал руководитель Центра исторических проектов «Археос» Иван Семьян.

В финале зрители и участники соберутся у огромного костра, который по традиции будет зажжен на площадке туристического лагеря.

Фестиваль «Пламя Аркаима» организован содружеством заповедника «Аркаим» и команды «Археос» при поддержке министерства культуры Челябинской области и Фонда президентских грантов.