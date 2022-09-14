На площади Революции настраивают декоративную подсветку деревьев

Хвойные красавицы в сквере на площади Революции Челябинска скоро засветятся в темноте.

Сегодня, 14-го сентября, специалисты МБУ «ЭВИС» монтируют и настраивают декоративную подсветку деревьев. Как сообщает городской комитет дорожного хозяйства, работы ведутся в рамках гарантийных обязательств.

В КДХ Челябинска предупредили, что в период настройки освещения возможно включение световых приборов в дневное время суток.

Напомним, прошлым летом светильники разбирали и увозили на диагностику и ремонт, вернув на место ко Дню города.