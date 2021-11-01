На свежеотремонтированных трамвайных переездах в Челябинске продолжает разрушаться плитка

В Челябинске на шести из 16-ти отремонтированных в этом году трамвайных переездов разрушилась плитка.

Об этом на аппаратном совещании в городской администрации в понедельник, первого ноября, сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

По его словам, на трех пересечениях трамвайных путей с автодорогами разрушившееся покрытие восстановлено. Еще на трех плитках дефекты будут устранены на этой неделе – подрядчик уже приобрел необходимые строительные материалы.

«Данный вопрос находится на особом контроле», - отметил Куляшов.