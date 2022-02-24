В Челябинске сотрудники полиции массово проверили маршрутчиков

На территории Челябинска сотрудники управления по вопросам миграции совместно с коллегами из ГИБДД провели рейды по проверке маршрутных транспортных средств, автобусов и такси.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Маршрутка-Нелегал» стражи порядка проверили 68 транспортных средств, которыми управляли иностранцы.

Как сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудники правоохранительных органов выявили 26 нарушений миграционного законодательства, в том числе пять фактов несоблюдения установленных постановлением главы региона ограничений на осуществление иностранными гражданами пассажирских перевозок.

Кроме того, задокументировано 18 нарушений правил дорожного движения, в том числе 11 - за нарушение правил пользования внешними световыми приборами.

В настоящее время решается вопрос о привлечении к административной ответственности работодателей, незаконно использующих труд мигрантов. Наложено административных штрафов на сумму 51 тысяча рублей.