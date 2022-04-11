На трассе М-5 от Чебаркуля до Миасса ограничат движение до ноября 2023 года

С понедельника, 11 апреля 2022 года, в Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» на год и семь месяцев ограничат движение автотранспортных средств в связи с проведением капитального ремонта.

«В связи с проведением работ по капитальному ремонту на участке автомобильной дороги М-5 «Урал» в Челябинской области км 1780+500 – км 1790+358 вводится с 11 апреля 2022 года по 20 ноября 2023 года временное ограничение для транспортных средств», - сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

На данном участке будет введено временно ограничена скорость движения и организовано реверсивное движение. Схемы ограничения утверждены ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Госконтракт на проведение капитального ремонта десятикилометрового участка трассы заключен с ООО «Союз Автодор» 25 марта 2022 года.

Водителям необходимо учитывать время в пути с учетом ремонтных работ.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.

Как уже сообщало агентство, данный участок трассы М-5 «Урал» от Чебаркуля до Миасса расширят до четырех полос.