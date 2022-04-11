11.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 апреля
11.04.2022
В Россию начнут ввозить лекарства в иностранной упаковке
11.04.2022
Эммануэль Макрон лидирует по итогам первого тура выборов
11.04.2022
Сбежавшего подростка из Увельского района помогла найти служебная собака
11.04.2022
Исторический музей покажет студентам и школьникам «Крылья Победы»
11.04.2022
В Челябинской области зафиксирован первый лесной пожар
На трассе М-5 от Чебаркуля до Миасса ограничат движение до ноября 2023 года
11.01.2022
В Челябинской области ограничат скорость на двух участках трассы до Казахстана
07.01.2022
В Челябинской области на М-5 временно ограничили движение
24.12.2021
ОНФ обвиняет подрядчика в плохом содержании трассы М-5, упрдор «Южный Урал» иного мнения
17.12.2021
В проекте капремонта участков трассы М-5 в Челябинской области использовано трехмерное моделирование
Челябинцы – о ценах и качестве товара в магазинах: Быдлом себя ощущать не хотим
11.04.2022
В субботу атмосферный фронт принесет на Южный Урал долгожданное тепло
08.04.2022
На улице Свободы в Челябинске стартовал второй этап благоустройства пешеходной зоны
08.04.2022
Профессор Олег Самарцев: Как России выиграть в информационной войне
07.04.2022
Драматург – театру: Прошу вымарать мое имя из афиши
07.04.2022