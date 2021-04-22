На трассе М-5 «Урал» стартовал капремонт моста через реку Синара

В Челябинской области на 112 километре трассы М-5 «Урал» начали капительный ремонт моста, построенного в 1965 году. Работы планируют завершить осенью этого года, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В настоящее время левая часть моста через реку Синара не эксплуатируется. Ее строители и планируют привести в порядок.

«Для приведения искусственного сооружения к нормативам, а также устройству двух дополнительных полос автомобильной дороги, специалисты мостостроения выполнят усиление опор, замену балок пролетных строений. Устроят новое мостовое полотно с двухслойным асфальтобетонным покрытием, где верхний слой – щебеночно-мастичный асфальтобетон, который зарекомендовал себя как долговечный и износостойкий материал», - рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Там организуют систему водоотвода с дороги по подвесному фасадному лотку с направлением стока воды в комплексное водоочистное сооружение, а затем в реку. Это связано с тем, что строительство ведется в водоохранной зоне реки.

После капремонта габарит проезжей части увеличится с 7,6 до 11 метров, а длина сооружения – с 30 до 35 метров. А пропускная способность возрастет с с 8977 до 13675 автомобилей в сутки.