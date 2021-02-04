На улице Труда в Челябинске вскрыли дорожную одежду

На улице Труда в Челябинске пришлось вскрыть дорожную одежду: на участке в районе областного суда проводятся аварийно-восстановительные работы на канализационных колодцах.
Как сообщает сегодня, четвертого февраля, телеграм-канал городского комитета дорожного хозяйства, будет частично перекрыто движение (две полосы) в районе дома №17 на Труда по направлению к улице Российской со стороны 3-го Интернационала.
Работы на колодцах планируется завершить до полуночи пятого февраля. Восстановление нарушенного благоустройства будет выполнено в зимнем варианте силами МУП «ПОВВ» до десятого февраля.