28.06.2021
Анонсы событий и мероприятий на 29 июня
28.06.2021
Дети Магнитогорска рисуют гимн
28.06.2021
На вокзалах ЮУЖД продолжают действовать противоэпидемические меры
28.06.2021
Ростелеком установил в Челябинске первые умные опоры
28.06.2021
Тонут и выпадают из окон: в Челябинской области участились случаи гибели детей
28.06.2021
Знакомые попросили: челябинка отвезла в колонию посылку с наркотиком
На вокзалах ЮУЖД продолжают действовать противоэпидемические меры
27.06.2021
В 2021 году в «Саду памяти» Челябинской области высажено 412 тысяч деревьев
24.06.2021
Более 1,1 тысячи человек прошли вакцинацию от COVID-19 в медпунктах вокзалов ЮУЖД
22.06.2021
Сотрудницу железной дороги травмировал грузовой поезд
22.06.2021
В Челябинске на железной дороге из цистерны вылилось дизельное топливо
В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе
27.06.2021
Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города
25.06.2021
Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»
24.06.2021
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021