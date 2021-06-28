На вокзалах ЮУЖД продолжают действовать противоэпидемические меры

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией на вокзалах Южно-Уральской железной дороги продолжают действовать усиленные меры безопасности. Персонал обеспечен медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД – филиала ОАО «РЖД», на территории железнодорожных вокзалов с марта 2020 года реализуется комплекс противоэпидемических мер. Установлены диспенсеры со специальными антисептическими составами для обработки рук, нанесена напольная разметка для соблюдения социальной дистанции, на секциях сидений в залах ожидания нанесены наклейки с рекомендациями по рассадке пассажиров. Кроме того, по громкой связи посетителей информируют о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

Проводится регулярная дезинфекция помещений вокзальных комплексов. Данные противоэпидемические меры проводятся на всех вокзалах Южно-Уральской железной дороги.

Поделиться

Осуществляется проветривание и уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств, безопасных для здоровья человека и имеющих широкий спектр антимикробного воздействия. Особое внимание уделяется предметам интерьера, с которыми регулярно контактируют пассажиры (дверные ручки, перила, поручни, подлокотники сидений, столики и т. п.). Во избежание соприкосновения личных вещей пассажиров с контактными поверхностями на пунктах досмотра имеются одноразовые пакеты. Медицинские пункты вокзалов дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами и ручными бесконтактными инфракрасными термометрами.

Напомним, во всех поездах, курсирующих по полигону Южно-Уральской железной дороги, реализуется комплекс мер, направленных на защиту здоровья пассажиров. Среди них – бесконтактный контроль проездных документов, информирование пассажиров о необходимости ношения средств индивидуальной защиты и соблюдения безопасной социальной дистанции. Перед отправлением в каждый рейс вагоны пригородных поездов обрабатываются дезинфицирующими средствами. Все сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты.