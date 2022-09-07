07.09.2022
В Челябинске почтят память жертв политических репрессий
07.09.2022
Челябинские спасатели пришли на помощь угодившему в ловушку щенку
07.09.2022
ММК готовит первое в России приложение для навигации по промышленному предприятию
07.09.2022
Михаил Скоков: Необходимо обеспечить максимальную безопасность челябинцев в День города
07.09.2022
В Челябинской области выросли цены на муку, соль и свинину
06.09.2022
Путешествия станут доступными для россиян с разным уровнем доходов
На Южном Урале вводится новая мера поддержки семей с детьми, имеющими редкие заболевания
23.06.2022
В Челябинской области увеличили размер выплаты детям погибших участников войны
24.12.2021
В Челябинской области утвердили новые меры соцподдержки
23.12.2021
В 2022 году в Челябинской области введут новые меры соцподдержки
04.04.2020
Челябинская область обеспечит дополнительные соцпакеты для многодетных, одиноких мам
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022