Над Аркаимом в канун ароматной «Крынки» «прольется» звездный дождь

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На житейских перекрестках
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В канун Дня физкультурника, который отмечается 12 августа, в Законодательном Собрании Челябинской
12.08.2022

В Заксобрании Челябинской области чествовали лучших спортсменов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 14 августа, у православных начнется самый короткий пост в году - Успенский пост. О
12.08.2022

В воскресенье у православных начнется Успенский пост
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области, по данным на первое июля текущего года, проживает один миллион 14 тысяч 80
12.08.2022

В Челябинской области посчитали пенсионеров и их среднюю пенсию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области увеличится число семей, которые смогут претендовать на получение региональн
12.08.2022

В Челябинской области расширяют круг получателей выплаты при рождении второго ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
 Жители Челябинска продолжают оспаривать масштабную вырубку деревьев в районе Тополиной алле
12.08.2022

Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2022

В воскресенье у православных - Медовый Спас
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2022

В Челябинске полицейские проведут операцию «Мак»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2022

Ашинский район: Территория, привлекательная для туризма
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2022

В новом сезоне Молодежный театр Челябинска особое внимание уделит зрителям-детям
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

12.08.2022

ВТБ: Челябинская область стала одним из лидеров по автокредитованию в стране 
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12.08.2022 15:13

Над Аркаимом в канун ароматной «Крынки» «прольется» звездный дождь

В ночь с 12-го на 13-е августа над Аркаимом (Челябинская область) «прольется» звездный дождь. Как отмечают в заповеднике, звездопад предстоящей ночью будет массовым, ожидается не менее сотни падающих звезд в час.

Интересно, что наблюдать звездный дождь над Аркаимом можно уже с начала августа и до самого конца последнего месяца лета. Однако пик метеоритного потока Персеиды приходится именно на эти даты. К тому же в это время звездный дождь совпадает с полнолунием, что усилит впечатление от зрелища.    

Увидеть падающую звезду и загадать желание можно уже с 11 часов вечера 12-го августа, к полуночи интенсивность потока вырастет и достигнет пика к половине пятого утра, когда количество метеоров увеличится до 150 в час.

Следить за явлением можно без всяких астрономических приборов, особенно когда небо чистое. Лучше всего наблюдать поток Персеид с некоторого отдаления от туристического лагеря, чтобы засветы от фонарей не смазывали впечатления, советуют в заповеднике.

Примечательно, что пик звездопада состоится как раз в канун фестиваля традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка». Так что в эти дни гости Аркаима смогут насладиться сразу двумя яркими событиями: уникальным природным явлением и гастрономическим праздником.

Что касается звездопада, то насладиться его пиком землянам может помешать Луна.

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В канун Дня физкультурника, который отмечается 12 августа, в Законодательном Собрании Челябинской
12.08.2022

В Заксобрании Челябинской области чествовали лучших спортсменов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В воскресенье, 14 августа, у православных начнется самый короткий пост в году - Успенский пост. О
12.08.2022

В воскресенье у православных начнется Успенский пост
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области, по данным на первое июля текущего года, проживает один миллион 14 тысяч 80
12.08.2022

В Челябинской области посчитали пенсионеров и их среднюю пенсию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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12.08.2022 13:58

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12.08.2022 13:36

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12.08.2022 13:32

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12.08.2022 13:22

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12.08.2022 12:51

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ММК сообщил о модернизации производства «Огнеупора»

10.08.2022 10:21

В Челябинской области появились «электронные» рецепты

10.08.2022 10:07

Минцифры: Собирать биометрию россиян без их согласия не будут

10.08.2022 09:37

Камерный театр первым  в Челябинске стартует в новый сезон