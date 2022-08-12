Над Аркаимом в канун ароматной «Крынки» «прольется» звездный дождь

В ночь с 12-го на 13-е августа над Аркаимом (Челябинская область) «прольется» звездный дождь. Как отмечают в заповеднике, звездопад предстоящей ночью будет массовым, ожидается не менее сотни падающих звезд в час.

Интересно, что наблюдать звездный дождь над Аркаимом можно уже с начала августа и до самого конца последнего месяца лета. Однако пик метеоритного потока Персеиды приходится именно на эти даты. К тому же в это время звездный дождь совпадает с полнолунием, что усилит впечатление от зрелища.

Увидеть падающую звезду и загадать желание можно уже с 11 часов вечера 12-го августа, к полуночи интенсивность потока вырастет и достигнет пика к половине пятого утра, когда количество метеоров увеличится до 150 в час.

Следить за явлением можно без всяких астрономических приборов, особенно когда небо чистое. Лучше всего наблюдать поток Персеид с некоторого отдаления от туристического лагеря, чтобы засветы от фонарей не смазывали впечатления, советуют в заповеднике.

Примечательно, что пик звездопада состоится как раз в канун фестиваля традиционной кухни народов Южного Урала «Крынка». Так что в эти дни гости Аркаима смогут насладиться сразу двумя яркими событиями: уникальным природным явлением и гастрономическим праздником.

Что касается звездопада, то насладиться его пиком землянам может помешать Луна.