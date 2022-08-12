12.08.2022
В воскресенье у православных - Медовый Спас
12.08.2022
В Челябинске полицейские проведут операцию «Мак»
12.08.2022
Ашинский район: Территория, привлекательная для туризма
12.08.2022
В новом сезоне Молодежный театр Челябинска особое внимание уделит зрителям-детям
12.08.2022
ВТБ: Челябинская область стала одним из лидеров по автокредитованию в стране
12.08.2022
Количество ДТП на полигоне ЮУЖД за семь месяцев 2022 года снизилось в два раза
Над Аркаимом в канун ароматной «Крынки» «прольется» звездный дождь
11.08.2022
Спикер Александр Лазарев оценил уровень развития соцсферы Брединского района и Аркаима
11.08.2022
Гостей «Крынки» на Аркаиме развлечет фермерскими байками столичный Театр Вкуса
01.08.2022
«Пламя Аркаима» увидели более 11 тысяч зрителей
29.07.2022
На Аркаиме приготовят пиво бронзового века и устроят пейнтбол со стрелами
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022
С 10 августа меняются тарифы на проезд в общественном транспорте Челябинской агломерации
08.08.2022