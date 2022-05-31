Насколько рентабелен бизнес на мойках самообслуживания

Несмотря на «молодость» бизнеса на мойках самообслуживания, свою популярность среди автовладельцев они уже обрели. Многие оценили удобный сервис, отвечающий всем требованиям.

Как это работает

Как правило, мойки самообслуживания возводят там, где движение достаточно оживлённое, они актуальны в спальных районах, а также на въездах в населённые пункты, в непосредственной близости с торговыми и развлекательными центрами. Уход за своим автомобилем владелец осуществляет самостоятельно. Для этого здесь есть всё, что нужно, каждый пост рассчитан на одно место и оборудован панелью, на которой водитель выбирает любую из предоплаченных им услуг. Это может быть мойка различного типа, натирка воском, сушка и даже обработка от насекомых. По сравнению с теми моющими сервисами, в которых машинами занимаются специально обученные люди, самообслуживание обходится гораздо дешевле и занимает меньше времени, как показывает практика.

Современные мойки самообслуживания – бизнес достаточно прибыльный и востребованный, постоянного внимания владельца он не требует, однако то, насколько будет успешным такое предприятие, во многом зависит от качества используемого оборудования. Выбирать подобную продукцию стоит с особой тщательностью в тех организациях, которые взаимодействуют с самыми крупными производителями подобной техники с мировым именем. Одним из них является Nerta-SW – это тот вариант, когда цена остается достаточно приемлемой, а качество стремится к совершенству. Предварительно обязательно следует проконсультироваться со специалистами, которые дадут рекомендации по подбору подходящих устройств для мойки.

Почему данный сервис получил широкое распространение

Требования к специализированным мойкам самообслуживания в нашей стране очевидны, некоторые преимущества напрашиваются в качестве ответа сами собой.

Применение современного оборудования для мойки

На мойках самообслуживания используется только многофункциональное высокотехнологичное оснащение. Речь идёт о стандартном наборе, который подразумевает использование компьютера, специализированного терминала контроля с приёмником купюр и монет, панели управления, с помощью которой можно выбрать нужную программу мойки, дисплее и специальных моечных аппаратов. Дополнительно используются приспособления для образования пены, система насосов и нанесения воска. Вода предварительно очищается и смягчается, после чего подаётся в пистолеты под высоким давлением.

Возможность пользоваться мойкой самообслуживания круглый год

Помимо тех аппаратов, которые перечислены выше, дополнительно может использоваться система обогрева и устройство рециркуляции воды, благодаря чему зимой шланги не замерзают, равно как и другие компоненты. Такое оборудование эффективно очищает любую поверхность буквально за минуты, в результате чего водитель может получить свой автомобиль идеально чистым в любое время года, независимо от праздников и выходных.

Удобство эксплуатации

Специальное оборудование для мойки самообслуживания используется очень просто. Всего за несколько минут водитель самостоятельно может вымыть свой автомобиль, не имея определённых навыков. Панель управления интуитивно понятна, пользоваться ею сможет каждый. Оплату можно произвести как купюрами, так и монетами.

Каждый клиент может выбрать среди множества моечных программ тот режим, который подходит ему в конкретной ситуации. Машину можно предварительно замочить и по завершению мойки отполировать.

Неплохая прибыль

Учитывая, что мойки самообслуживания достаточно удобны для большинства водителей, выгода предпринимателям очевидна. Достаточно просто грамотно подойти к процессу выбора места установки и организовать работу поста чётко и полноценно для того, чтобы около сотни транспортных средств в день через него проходило. Как правило, у одного водителя на мойку уходит около 7 минут, а то и меньше. Для того чтобы комплекс функционировал достаточно успешно, кассира, мойщиков и прочих сотрудников нанимать не нужно, равно как и приобретать им форму, платить зарплату и контролировать, насколько качественно выполнена работа. Получается, что достаточно серьёзная статья расходов отпадает изначально, а значит, и мойка окупает все средства, которые в неё вкладываются, довольно быстро.

Экономичность работы

Многие считают, что на подобных комплексах вода уходит в больших объёмах, что отрицательно сказывается на доходе. На самом деле, один легковой автомобиль требует для помывки около 250 л воды, грузовому же транспорту, естественно, нужно раза в 3-4 больше. В то же время на мойках самообслуживания можно установить специализированное оборудование для рециклинга жидкости, которая в итоге не сливается в канализацию, а очищается и снова подается в насосы. Таким образом, затраты воды сокращаются примерно на 90%.

Рекомендуется в качестве самого эффективного метода очистки использовать биореакторы – особые бактерии, способные очищать H2O.