19.08.2022
В Челябинске впервые полицейские демонтировали нелегальный пункт приема металлолома
19.08.2022
Челябинский цинковый завод стал лауреатом регионального конкурса «Строитель года-2022»
19.08.2022
В Челябинской области ежемесячные денежные выплаты получит свыше 110 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет
19.08.2022
«Парижскому полумарафону» в Челябинской области посвятили почтовый штемпель
19.08.2022
Их искали несколько лет: полицейские Челябинска задержали автоподставщиков
19.08.2022
Всероссийскую спартакиаду по легкой атлетике в Челябинске откроет звездная музыкальная группа
Наталья Котова: Челябинск выходит на финишную прямую с ремонтом школ
19.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
16.08.2022
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
12.08.2022
Первые группы школьников из Челябинской области отправились в бесплатные путешествия
01.08.2022
Александр Лазарев поручил депутатам обратить внимание на подготовку школ к новому учебному году
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022