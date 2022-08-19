Наталья Котова: Челябинск выходит на финишную прямую с ремонтом школ

Обновление челябинских школ подходит к концу. С ремонтом учебных заведения город вышел на финишную прямую, о чем сегодня, 19-го августа, в своем телеграм-канале сообщила глава Челябинска Наталья Котова.

Мэр подчеркнула, что работа по приведению школ в надлежащее состояние велась все лето.

«В 46-ти учреждениях произведены ремонты кровель. В 11-ти - ремонты фасадов. В 27-ми заменены инженерные и электрические сети. В 12-ти произведен ремонт мест общего пользования. В трех заменены оконные блоки. В девяти школах обновлено оборудование», - рассказала Наталья Котова.

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По ее словам, благодаря программе «Инициативное бюджетирование» в школах № 68, 121, 153, 154 и лицее №148 будут обновлены спортивные площадки, а в детско-юношеской спортивной школе на улице Рождественского появится собственный картодром.

Работы по организации спортивных площадок будут завершены в третьем-четвертом квартале текущего года, уточнила Наталья Котова.