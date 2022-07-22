Наталья Котова оценила ход работ на пешеходной зоне улицы 40-летия Победы

Пешеходная часть улицы 40-летия Победы в Челябинске готова уже на 50 процентов. Срок окончания работ - 20 октября, однако подрядчик обещал постараться закончить раньше, сообщила сегодня, 21-го июля, в своем телеграм-канале глава города Наталья Котова.

Мэр Челябинска посетила объект вместе со своим заместителем по дорожному хозяйству и транспорту Андреем Ксензовым.

«Проектом здесь предусмотрены пешеходные и велодорожки, высадка 302 взрослых деревьев, почти трех тысяч кустарников, укладка рулонных газонов, светодиодное освещение, детская и спортивная площадки, территория для выгула собак и площадь для ледового городка», - рассказала Наталья Котова.

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Мэр отметила, что в ходе выезда прошла по отсутствующему тротуару вдоль Университетской набережной и дала поручение начать работы по его строительству.

«Первого сентября дети пойдут в новую школу по обустроенной, безопасной дорожке», - заявила Наталья Котова.