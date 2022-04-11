Наталья Котова отправила глав районов Челябинска на поиски проблемных урн

Глава Челябинска Наталья Котова отправила глав внутригородских районов на пешую прогулку с целью выявления проблемных урн и ограждений на вверенных территориях.

Поручение прогуляться ногами по своим районам мэр дала главам сегодня, 11-го апреля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«После зимы часть урн приходит в негодность и подлежит замене. Погуляйте ногами и посмотрите, в каком состоянии находятся урны и ограждения», - сказала Наталья Котова.

Главу Центрального района Виктору Ереклинцева градоначальница попросила обратить внимание на сдвинутые в сторону каменные плиты на улицах Елькина и Коммуны.

К устранению выявленных недостатков Наталья Котова предложила привлекать предприятия, работающие на территории районов.