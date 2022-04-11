11.04.2022
Челябинские архитекторы собирают мнения горожан по вопросам благоустройства пяти территорий
11.04.2022
Алексей Текслер презентовал экономический потенциал Челябинской области в Ашхабаде
11.04.2022
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области
10.04.2022
За сутки заболело ковидом 392 южноуральца, выздоровело 400, умерло восемь человек
10.04.2022
Школьников Челябинска приглашают на соревнования по лазертагу
10.04.2022
В Челябинске столкнулись два пассажирских автобуса
Наталья Котова отправила глав районов Челябинска на поиски проблемных урн
08.04.2022
Центр коммунального сервиса выплатил крупную сумму в федеральный бюджет
31.03.2022
ЦКС: Никаких свалок и полигонов в экотехнопарке под Миассом не будет
23.03.2022
Текслер выделил 65 миллионов на ликвидацию 500 нелегальных свалок в регионе
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
В субботу атмосферный фронт принесет на Южный Урал долгожданное тепло
08.04.2022
На улице Свободы в Челябинске стартовал второй этап благоустройства пешеходной зоны
08.04.2022
Профессор Олег Самарцев: Как России выиграть в информационной войне
07.04.2022
Драматург – театру: Прошу вымарать мое имя из афиши
07.04.2022
Седьмого апреля православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
06.04.2022