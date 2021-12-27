Наталья Котова потребовала решить судьбу брошенных новогодних елок

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала, чтобы решение о том, как будут утилизироваться новогодние деревья, было принято уже сейчас.

«Нужно определиться с реализацией елок, которые не раскупят. И очистить те места, где они продавались. Предприниматели должны убрать за собой», - заявила мэр на аппаратном совещании в городской администрации в понедельник, 27-го декабря.

Кстати, традиционно пихты и сосны с елочных базаров Челябинска принимает зоопарк. Сотрудники муниципального учреждения готовы забрать нераспроданные деревья и в этом году. Они измельчают стволы новогодних красавиц в щепу, которой посыпают вольеры своих подопечных.

В прошлом году в Челябинске проходила акция «Елки – не палки». Цивилизованно от главного атрибута новогодних праздников избавились около полутора тысяч горожан.