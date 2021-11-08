Наталья Котова потребовала стопроцентной вакцинации подчиненных от ковида

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, восьмого ноября, потребовала стопроцентной вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников мэрии и служащих муниципальных учреждений города.

Как отметила градоначальница на традиционном аппаратном совещании в мэрии, ей и главам районов необходимо понимать, сколько сотрудников уже вакцинировано. По ее словам, привиты должны быть все вышеназванные категории челябинцев – за исключением тем, у кого есть медицинские противопоказания.

Напомним, в Челябинске и области продолжается активная вакцинация населения от коронавируса. На сегодня в России зарегистрированы несколько вакцин от COVID-19. Это Гам-Ковид-Вак, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».