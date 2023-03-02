Ринат Кучитаров майские праздники встретит в СИЗО

Суд оставил в СИЗО бывшего заместителя мэра Челябинска Рината Кучитарова. Под стражей чиновник пробудет до пятого мая 2023 года.

Сегодня, второго мая, Челябинский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу стороны защиты на постановление районного суда о продлении ареста бывшему председателю комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Ринату Кучитарову.

«Постановлением Тракторозаводского районного суда Челябинска от 31 января 2023 года в отношении Кучитарова был продлен срок содержания под стражей на три месяца, всего до пяти месяцев, то есть до пятого мая 2023 года», - сообщили в Челябинском областном суде.

«Адвокат просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. По результатам апелляционного рассмотрения постановление районного суда о продлении избранной меры пресечения оставлено без изменения», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, по версии следствия, в 2020 году подозреваемый произвел оплату работ по контракту на озеленение областного центра по завышенной стоимости, в том числе за невыполненные работы на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Органами предварительного следствия Кучитаров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 3 статьи 285 УК РФ - злоупотребление должностными полномочиями. Наказание по этой статье грозит лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Преступление выявлено сотрудниками Управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.