Наталья Котова проконтролировала строительство набережной реки Миасс

Сегодня, 22 июля, состоялось выездное совещание с участием главы города Натальи Котовой по вопросам благоустройства набережной реки Миасс в районе филармонии. Все работы должны завершиться уже к сентябрю этого года.

Как уверяет подрядчик ООО «Строймеханизация», все работы за «Мегаполисом» доделают до 15 августа, а за филармонией – до 30 августа.

Между тем Наталья Котова допускает, что работы за филармонией могут затянутся на несколько дней, поскольку сейчас все работники стянуты к одному месту – скверу искусств, что может замедлять ход работы. Общая готовность этой части набережной достигла 75%.

Представитель «Строймеханизации» рассказал, что сейчас завершается строительство пешеходной зоны. На следующей неделе планируется окончание работ по монтажу натурального камня поверхности, парапета и карнизной части, монтаж лавочек. Также с понедельника приступят к устройству металлического ограждения.

Готовность набережной за «Мегаполисом» на данный момент оценивается в 60%.

«Вы помните, что это была проезжая часть, она не использовалась пешеходами. Наша задача была создать здесь именно пешеходную набережную, обязательно сделать велодорожку и создать зону отдыха. На мой взгляд все получается. Практически все работы уже перевалили за 60%. Остается только выполнить наземные работы по укладке плитки, выставить малые формы», - прокомментировала степень готовности набережной Наталья Котова.

Также подрядчики готовятся к озеленению набережной. К высадке планируют деревья (ивы, хвойные растения), кустарники и овсяные культуры.

Сейчас на набережной активно ведутся строительные работы, звук техники не заглушается в рабочее время ни на минуту. Между тем, челябинцы уже облюбовали еще не завершенный объект: сюда приходят целыми семьями с детьми, прогуливаются возле рабочих, ведущих благоустройство, приезжают сюда и велосипедисты. Ранее глава Центрального района Виктор Ереклинцев отмечал, что активно отдыхать на набережной пока еще небезопасно.