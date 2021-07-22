22.07.2021
В Копейске агитировали за вторсырье
22.07.2021
Онлайн вклады Челиндбанка названы среди лучших депозитов для населения
22.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021
Николай Ольховский выдвинул кандидата в районный Совет депутатов по своему округу
22.07.2021
Челябинск посетит замминистра культуры России
22.07.2021
В Челябинске выберут шесть самых красивых и удобных дворов
Наталья Котова проконтролировала строительство набережной реки Миасс
19.07.2021
Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
14.07.2021
Строительство набережной в Челябинске застопорилось на культурном слое
12.07.2021
Сдача работ на набережной Миасса за челябинской филармонией ведется с отставанием
17.06.2021
Губернатор Текслер готов собирать нарекания челябинцев по поводу благоустройства набережной
В Челябинской области 578 человек заболели коронавирусом после вакцинации
21.07.2021
Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий
20.07.2021
В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков
20.07.2021
Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане
19.07.2021
За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%
19.07.2021