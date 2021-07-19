Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане

Строящуюся в Челябинске, вдоль КРК «Мегаполис», набережную реки Миасс уже вовсю облюбовали горожане. Люди приходят на еще не завершенный объект вместе с детьми, что, по словам главы Центрального района Виктора Ереклинцева, небезопасно.

О ходе строительства общественного пространства чиновник рассказал на состоявшемся сегодня, 19-го июля, аппаратном совещании в мэрии. Виктор Ереклинцев сообщил, что, как только на набережной установили первые малые архитектурные формы, челябинцы стали здесь активно отдыхать. В минувшие выходные тут прогуливалось немало семей.

«Хотелось бы попросить наших горожан воздержаться от посещения данного места – это все-таки стройплощадка, здесь работает тяжелая техника, разный уровень покрытия – где-то плитка, где-то достаточно крупноформатный щебень. На набережной довольно небезопасно находиться, особенно с ребятишками. Просьба потерпеть. Как только все сделаем, откроемся для посещений», - отметил Виктор Ереклинцев.

Главу Челябинска Наталью Котову интерес населения к новому пространству порадовал.

«Это показатель того, что жители набережную очень ждут», - сказала мэр.

Градоначальница спросила, насколько серьезно ограждена территория строительства.

Набережная реки Миасс Предоставлено Виктором Ереклинцевым Поделиться

«У нас там стоят металлические блоки, но глухое закрытие площадки мы по понятным причинам сделать не можем, особенно со стороны Свердловского проспекта. Тут и техника ходит, и рабочие. К тому же наглухо перекрыть набережную не позволяет и техника пожарной безопасности», - подчеркнул Виктор Ереклинцев.

По словам главы Центрального района, жители позитивно откликаются на просьбы покинуть строительную площадку, относятся с пониманием – сразу уходят, как только к ним обратишься.

Виктор Ереклинцев сообщил, что в настоящее время на набережной три оставшихся подрядчика перешли в параллельный режим работы. Одновременно ведутся укладка широкоформатной плитки, установка малых архитектурных форм, высадка кустарника.

«Со стороны улицы Красной мы уже высадили кустарники на нескольких газонах, установили более двадцати МАФов», - сообщил глава Центрального района.

На вопрос Натальи Котовой о сроках сдачи объекта в эксплуатацию, Виктор Ереклинцев ответил, что набережная будет готова к 15-му августа. Он напомнил, что по объективным причинам (на участке строительства были обнаружены коммуникации, о которых в контракте ничего не было сказано, поэтому где-то по ходу работ пришлось менять технические решения) сроки сдачи объекта сдвинулись на две недели.

Тем временем, подрядчики успешно наращивают темпы, ускоряясь, насколько это возможно.

«МАФы у нас все готовы, растения все закуплены, вся широкоформатная плитка 30Х60 поступила. Есть некоторые задержки по плитке на 600. Работаем с производителем», - сообщил Виктор Ереклинцев.

Он отметил, что работы уже вышли на финишную прямую: укладка плитки идет быстро, озеленение осуществляется параллельно – чтобы «не развозить грязь по готовому благоустройству».

Как сообщил Виктор Ереклинцев агентству «Урал-пресс-информ», на набережной Миасса за «Мегаполисом» будет высажено двадцать деревьев (черемуха и яблони) и две с половиной тысячи кустарников.

Напомним, данное общественное пространство в Центральном районе Челябинска создают по федеральной программе «Формирование современной городской среды».