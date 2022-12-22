Наталья Котова рассказала о будущем легендарного челябинского «Сигнала»

В 2022 году челябинский спорткомплекс «Сигнал» начнут модернизировать. Преображение знакового спортивного объекта, расположенного в Ленинском районе, будет происходить поэтапно.

Для развития территории разработан и направлен на госэкспертизу проект обновления и модернизации спорткомплекса. Реализация запланирована на 2023 год.

О будущем «Сигнала» сегодня, 22 декабря, рассказала глава Челябинска Наталья Котова. По ее словам, комплекс ждет не только реконструкция – на его территории создадут и новые объекты.

Так, уже готова документация по созданию каркасно-тентовой конструкции с полем для мини-футбола, играть в который можно будет даже при минусовых температурах. Кроме того, в планах строительство здания с раздевалками, душевыми и туалетами.

«И самое главное - планируется сделать еще одно футбольное поле с подогревом», - подчеркнула Наталья Котова.

По ее словам, благодаря переменам в «Сигнале» сможет заниматься на 650 детей больше, чем сейчас.

Как добавил директор спорткомплекса «Сигнал» Валерий Гирш, в планах на 2023 год также улучшение ледового дворца, где - по энергоэффективному контракту - будет установлено новое освещение катка. Также ведется разработка документации по замене хоккейного корта и ледовой площадки.

Мэр отметила, что данный комплекс является для Ленинского района основным спортивным объектом. Потребность в нем у местных жителей высокая.

В настоящее время в «Сигнале» базируются четыре муниципальные спортшколы (СШОР по футболу «Сигнал», спортивная школа «Метеор-Сигнал» по хоккею, филиал СШОР «Коре» по тхэквондо и отделение хоккея с шайбой СШОР «Торпедо»), где занимается здесь свыше двух тысяч юных футболистов, хоккеистов и тхэквондистов.

Этот легендарный спортивный комплекс в 1946 году построило оборонное предприятие «Сигнал». В состав комплекса входят ледовый дворец на улице Чистопольской, 27; дворец спорта со спортивным ядром на Дербентской, 41; здание хоккейной школы на Люблинской, 45.

В 2022 году администрация Челябинска выкупила все имущество у ГК «Ростех» (под полное управление администрации Челябинска многофункциональный спортивный комплекс передала компания «РТ-Капитал»).

«Эти объекты принадлежали предприятию «Сигнал», и мы вместе с губернатором Алексеем Текслером приложили все силы, чтобы они перешли в собственность города. Инфраструктура, где проводят занятия наши школы, давно нуждалась в обновлении, но мы не могли вкладывать средства в имущество, не являющееся муниципальным», - сказала Наталья Котова.

Напомним, на приобретение спортивного объекта из областного бюджета по поручению главы региона Алексея Текслера выделили 242 миллиона рублей.