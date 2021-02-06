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Наталья Котова рассказала о модернизации регистратур челябинских поликлиник

Регистратуры поликлиник Челябинска открываются после масштабного ремонта и модернизации. Об этом на своей официальной странице в ВКонтакте сообщила глава южноуральской столицы Наталья Котова.

По ее словам, обновленная регистратура в основной поликлинике ГКБ №1 откроется уже на следующей неделе.

«Ровно год нам понадобился, чтобы создать здесь максимально комфортные условия для медиков и пациентов. Теперь в регистратуре нет глухих перегородок, установлены инфоматы и электронные табло, организованы удобные места ожидания. Все это позволит грамотно распределять потоки пациентов, минимизировать очереди и сократить время ожидания приема», - рассказала Наталья Котова.

Мэр Челябинска отметила, что такие работы проведены в регистратурах четырех поликлиник ГКБ №1. Аналогичным образом приводятся в порядок все муниципальные поликлиники. При этом прием пациентов и оказание помощи в медицинских учреждениях не прекращались.

«Постепенно ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, стабилизируется. Медицинские учреждения Челябинска возвращаются к обычному режиму работы. В конце января возобновили диспансеризацию взрослого населения, которую ежегодно проводим для всех желающих в поликлиниках по месту жительства. Это важно для здоровья, особенно после пандемии», - сказала Наталья Котова.

Фото со страницы Натальи Котовой в ВК