Наталья Котова удостоена медали «За благие труды»

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  • 237-15-35
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  • +7 919- 403 -53 -05

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территории семи городов Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия
24.01.2022

НМУ в Челябинской области продлены еще на двое суток
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 24-го января, торжественно открыли памятник императору Александру Второму.
24.01.2022

На Алом поле Челябинска торжественно открыли памятник императору Александру Второму
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Курчатовский район Челябинска уже начал подготовку к летнему благоустройству, которое будет осуще
24.01.2022

Курчатовский район Челябинска готовится к летнему благоустройству
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Директор ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев распорядился обеспечить установку валидаторов во всех трам
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24.01.2022

Езда без кондукторов: директор ЧелябГЭТа распорядился установить валидаторы во всех городских трамваях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ситуация с атмосферным воздухом в Челябинске начинает стабилизироваться. Об этом сообщает министе
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Экология
24.01.2022

Челябинцы не верят заявлениям Минэкологии об улучшении состояния воздуха

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24.01.2022

Наталья Котова удостоена медали «За благие труды»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.01.2022

Алексей Текслер обсудил с Константином Малофеевым открытие в Челябинске памятника Александру II
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.01.2022

Анонсы событий и мероприятий на 25 января
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.01.2022

Судьба осужденного за обман дольщиков учредителя «Речелстроя» Андрея Пязока решится через месяц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.01.2022

Ваш родственник попал в ДТП: челябинские мошенники взялись за старые схемы обмана пожилых людей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

24.01.2022

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Наталья Котова удостоена медали «За благие труды»

Глава Челябинска Наталья Котова удостоена медали «За благие труды».

Почетную награду сегодня, 24-го января, мэру южноуральской столицы вручил митрополит Челябинский и Миасский Алексий в знак признательности за поддержку Русской Православной Церкви.

Наталья Котова всегда поддерживает Челябинскую епархию и лично подключается к правовым и земельным вопросам, благоустройству территорий, прилегающих к храмам, и другим ситуациям, где необходима помощь муниципалитета.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий
Наталья Котова
Русская Православная Церковь
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На территории семи городов Челябинской области продлены неблагоприятные метеорологические условия
24.01.2022

НМУ в Челябинской области продлены еще на двое суток
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 24-го января, торжественно открыли памятник императору Александру Второму.
24.01.2022

На Алом поле Челябинска торжественно открыли памятник императору Александру Второму
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Курчатовский район Челябинска уже начал подготовку к летнему благоустройству, которое будет осуще
24.01.2022

Курчатовский район Челябинска готовится к летнему благоустройству
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Директор ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев распорядился обеспечить установку валидаторов во всех трам
Транспорт
Транспорт
24.01.2022

Езда без кондукторов: директор ЧелябГЭТа распорядился установить валидаторы во всех городских трамваях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Ситуация с атмосферным воздухом в Челябинске начинает стабилизироваться. Об этом сообщает министе
Экология
Экология
24.01.2022

Челябинцы не верят заявлениям Минэкологии об улучшении состояния воздуха

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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«Рождественские елки губернатора Челябинской области» продлятся до 14 января
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07.01.2022

Митрополит Алексий обратился к православным южноуральцам с праздничным посланием
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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У православных начался Рождественский пост
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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08.10.2021

Губернатор и митрополит Челябинской области обсудили важные вопросы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области наибольший процент привитых против коронавирусной инфекции отмечен среди пр
Общество

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24.01.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска жалуются на зловонный туман, вновь накрывший областной центр. Минэкологии разъя
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Челябинск накрыли туманы-дурманы, Минэкологии опять не выявило превышений вредных веществ

21.01.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На 48 процентов сократил выбросы Челябинский завод «ТЕХНО» компании ТЕХНОНИКОЛЬ, выпускающий каме
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20.01.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области студентов высших и средних профессиональных учебных заведений, не поставивш
Общество

Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант

20.01.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Жители Челябинска возмущены некоторыми фильмами, которые демонстрируют в кинотеатрах города. В ни
Общество

Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах

19.01.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В связи с прогнозируемым ростом числа заболевших коронавирусом в крупных городах Челябинской обла
Общество

В Челябинской области откроют ковидные поликлиники

19.01.2022
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
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Федерация
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Экономика
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Среда обитания
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

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  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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Главный редактор - Поволоцкая И.И.

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Лента новостей

24.01.2022 19:57

Наталья Котова удостоена медали «За благие труды»

24.01.2022 19:12

Алексей Текслер обсудил с Константином Малофеевым открытие в Челябинске памятника Александру II

24.01.2022 18:52

Анонсы событий и мероприятий на 25 января

24.01.2022 18:41

Судьба осужденного за обман дольщиков учредителя «Речелстроя» Андрея Пязока решится через месяц

24.01.2022 18:29

НМУ в Челябинской области продлены еще на двое суток

24.01.2022 18:29

На Алом поле Челябинска торжественно открыли памятник императору Александру Второму

24.01.2022 18:02

Ваш родственник попал в ДТП: челябинские мошенники взялись за старые схемы обмана пожилых людей

24.01.2022 17:39

В отношении водителя маршрутки из Челябинска, сбившего девочку, возбуждено уголовное дело

24.01.2022 17:26

Челябинской епархии передали в дар две иконы со святой горы Афон

24.01.2022 16:58

НАТО перебрасывает в Восточную Европу дополнительные силы

24.01.2022 16:37

Курчатовский район Челябинска готовится к летнему благоустройству

24.01.2022 16:25

Виктор Ереклинцев проследит за наведением порядка в плохо убираемом сквере возле «Киномакса»

24.01.2022 16:18

Во вторник в Челябинской области – ночные морозы, без осадков

24.01.2022 15:49

В Челябинске проходят мастер-классы для юных музыкантов

24.01.2022 15:47

Команда минфина покорила самую высокую гору Челябинской области

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Подросток из Сима, приставив нож к горлу своей бабушки, выбивал из нее деньги

24.01.2022 15:38

ММК и «Сименс» развернут интеграционную платформу и создадут центр компетенций на базе комбината

24.01.2022 15:36

Езда без кондукторов: директор ЧелябГЭТа распорядился установить валидаторы во всех городских трамваях

24.01.2022 15:06

Подельник Тефтелева останется под стражей

24.01.2022 15:04

Челябинцы не верят заявлениям Минэкологии об улучшении состояния воздуха

24.01.2022 14:34

По итогам 2021 года «Ариант» остается лидером отрасли по объемам производства

24.01.2022 14:31

Прокуратура через суд обязала администрацию Розы создать маневренный жилищный фонд

24.01.2022 14:24

Пожарный из Златоуста спас женщину с грудным ребенком

24.01.2022 14:16

С урока доброты начал новый год Озёрский «Золотой петушок»

24.01.2022 14:14

В Челябинской области отправлено на карантин по ОРВИ 136 классов, по ковиду - 9

24.01.2022 14:01

В Челябинске открывают четыре детских сада, семь – в стадии строительства

24.01.2022 13:36

В Челябинской области завершился этап Кубка России по сноуборду

24.01.2022 13:35

ВТБ запустил ипотеку на готовые частные дома под 5,75%

24.01.2022 13:34

Центр Челябинска останется без воды

24.01.2022 13:28

Несоблюдение гражданами правил безопасности на железной дороге привело к увеличению количества несчастных случаев в Челябинской области

24.01.2022 13:06

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24.01.2022 12:47

Минэкологии определяет ущерб от слива канализации в Шершни и возбудило дело

24.01.2022 12:39

Челябинские хоккеисты вошли в состав олимпийской сборной России

24.01.2022 12:34

Росгвардейцы задержали копейчанку, которая изуродовала лицо своей матери

24.01.2022 12:30

Челябинские КВН-щики поставили рекорд по количеству побед на Международном фестивале

24.01.2022 12:27

В Челябинской области растет число выявляемых за сутки заболевших ковидом школьников

24.01.2022 12:11

Наталья Котова подняла вопрос о поставке стройматериалов для благоустройства общественных пространств

24.01.2022 12:09

Челябинцы смогут следить за созданием городской Стратегии вело-инфраструктуры

24.01.2022 11:43

Наталья Котова: Несанкционированная свалка в Чурилово должна быть полностью ликвидирована

24.01.2022 11:40

В Магнитогорске в учреждениях соцзащиты появятся сиделки

24.01.2022 11:37

Южноуральцы теперь смогут вызвать врача на дом онлайн

24.01.2022 11:35

Игроки команды «Динамо – Уралочка» вызваны в национальную сборную

24.01.2022 11:13

Александр Тимарцев: Николай Семейкин — это челябинский да Винчи

24.01.2022 11:08

Пять старинных зданий Челябинска признаны объектами культурного наследия

24.01.2022 11:04

В Челябинске подрядчики увеличили количество самосвалов для вывоза снега

24.01.2022 10:56

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24.01.2022 10:50

Насколько активно вакцинируются студенты Челябинской области и что ждет непривитых

24.01.2022 10:46

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В Челябинске коммерческие организации перекидывают снег со своих парковок во дворы

24.01.2022 10:24

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23.01.2022 18:18

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Полицейский из Челябинска, ставший виновником смертельного ДТП, отправлен в изолятор

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Южноуральские аграрии закупают минеральные удобрения

20.01.2022 15:45

Госдума одобрила закон об индексации пенсий выше уровня инфляции

20.01.2022 15:35

Упорный челябинец потратил неделю, чтобы перевести мошенникам четыре миллиона рублей