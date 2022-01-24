Глава Челябинска Наталья Котова удостоена медали «За благие труды».

Почетную награду сегодня, 24-го января, мэру южноуральской столицы вручил митрополит Челябинский и Миасский Алексий в знак признательности за поддержку Русской Православной Церкви.

Наталья Котова всегда поддерживает Челябинскую епархию и лично подключается к правовым и земельным вопросам, благоустройству территорий, прилегающих к храмам, и другим ситуациям, где необходима помощь муниципалитета.