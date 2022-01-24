24.01.2022
Наталья Котова удостоена медали «За благие труды»
24.01.2022
Алексей Текслер обсудил с Константином Малофеевым открытие в Челябинске памятника Александру II
24.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 25 января
24.01.2022
Судьба осужденного за обман дольщиков учредителя «Речелстроя» Андрея Пязока решится через месяц
24.01.2022
Ваш родственник попал в ДТП: челябинские мошенники взялись за старые схемы обмана пожилых людей
24.01.2022
В отношении водителя маршрутки из Челябинска, сбившего девочку, возбуждено уголовное дело
Наталья Котова удостоена медали «За благие труды»
10.01.2022
«Рождественские елки губернатора Челябинской области» продлятся до 14 января
07.01.2022
Митрополит Алексий обратился к православным южноуральцам с праздничным посланием
28.11.2021
У православных начался Рождественский пост
08.10.2021
Губернатор и митрополит Челябинской области обсудили важные вопросы
Насколько активно вакцинируются студенты Челябинской области и что ждет непривитых
24.01.2022
Челябинск накрыли туманы-дурманы, Минэкологии опять не выявило превышений вредных веществ
21.01.2022
Челябинский завод «ТЕХНО» сократил выбросы почти наполовину
20.01.2022
Невакцинированных студентов в Челябинской области могут перевести на дистант
20.01.2022
Челябинцев возмущает пропаганда гомосексуализма в кинотеатрах
19.01.2022