Назначен и. о. начальника Управления по работе с Госсоветом РФ правительства Челябинской области

Обязанности начальника Управления по работе с Государственным Советом Российской Федерации правительства Челябинской области временно будет исполнять Наталья Фаткуллина, занимающая должность первого заместителя руководителя ведомства.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«До назначения начальника Управления по работе с Государственным Советом Российской Федерации правительства Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Фаткуллину Наталью Владимировну, первого заместителя начальника Управления…, без освобождения от основных должностных обязанностей по замещаемой должности, с её согласия», - говорится в документе.

На период исполнения обязанностей руководителя Фаткуллиной будет установлен должностной оклад и выплачиваться надбавки по должности начальника.

Постановление вступает в силу с момента его подписания – с 20 марта 2023 года.

Напомним, Наталья Фаткуллина была назначена на должность первого заместителя начальника Управления по работе с Государственным Советом Российской Федерации правительства Челябинской области 19 октября 2022 года.

До назначения она руководила отделом анализа социально-экономических отношений Экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области, с 2021 года работала заместителем начальника Управления по работе с Государственным Советом РФ правительства области.