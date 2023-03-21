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21.03.2023 16:14

Назначен и. о. начальника Управления по работе с Госсоветом РФ правительства Челябинской области

Обязанности начальника Управления по работе с Государственным Советом Российской Федерации правительства Челябинской области временно будет исполнять Наталья Фаткуллина, занимающая должность первого заместителя руководителя ведомства.

Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«До назначения начальника Управления по работе с Государственным Советом Российской Федерации правительства Челябинской области возложить исполнение его обязанностей на Фаткуллину Наталью Владимировну, первого заместителя начальника Управления…, без освобождения от основных должностных обязанностей по замещаемой должности, с её согласия», - говорится в документе.

На период исполнения обязанностей руководителя Фаткуллиной будет установлен должностной оклад и выплачиваться надбавки по должности начальника.

Постановление вступает в силу с момента его подписания – с 20 марта 2023 года.

Напомним, Наталья Фаткуллина была назначена на должность первого заместителя начальника Управления по работе с Государственным Советом Российской Федерации правительства Челябинской области 19 октября 2022 года.

До назначения она руководила отделом анализа социально-экономических отношений Экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области, с 2021 года работала заместителем начальника Управления по работе с Государственным Советом РФ правительства области.

Автор: Любовь Юрина
правительство Челябинской области
Наталья Фаткуллина
Управление по работе с Государственным Советом РФ правительства Челябинской области
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17.03.2023 18:28

ВТБ стал банком года по версии портала «Банки.ру»

17.03.2023 18:24

Челябинцы жалуются Наталье Котовой на остановочную наледь и заявляют о травмах

17.03.2023 18:08

В особняке Покровского челябинцы насладятся вечером французского кабаре

17.03.2023 17:58

Карталинец, убивший жену и пытавшийся расправится со свидетелями, отправился в колонию

17.03.2023 17:33

В Златоусте пьяный водитель устроил гонки с полицейскими

17.03.2023 17:16

Жительница Пласта пыталась отрезать сожителю половой орган

17.03.2023 17:09

В педагогическом университете открыли мемориальную доску первому ректору