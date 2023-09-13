Новые кадровые назначения в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил руководителей двух управлений в региональном правительстве. Соответствующие постановления опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Начальником Управления по работе с Государственным Советом РФ правительства Челябинской области назначена Наталья Фаткуллина, занимающая должность первого заместителя руководителя ведомства и исполнявшая обязанности руководителя с марта 2023 года этой структуры.

«Назначить Фаткуллину Наталью Владимировну начальником Управления по работе с Государственным Советом Российской Федерации правительства Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», - говорится в постановлении.

Начальником экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области назначен Александра Шведова, исполняющий обязанности руководителя этой структуры.

«Назначить Шведова Александра Константиновича начальником экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области, освободив от ранее замещаемой должности», - говорится в постановлении.

Оба постановления вступают в силу с момента их подписания - 13 сентября 2023 года.

ДЛЯ СПРАВКИ

Наталья Фаткуллина с 2021 года работала заместителем начальника Управления по работе с Государственным Советом РФ правительства области (до этого возглавляла отдел анализа социально-экономических отношений Экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области).

С 19 октября 2022 года была назначена на должность первого заместителя начальника Управления по работе с Государственным Советом РФ правительства области, а с 20 марта 2023 года – исполняла обязанности руководителя.

Александр Шведов руководил управлением развития малого и среднего предпринимательства министерства экономического развития Челябинской области, с октября 2022 года работал первым заместителем начальника экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области, с мая 2023 года врио начальника Управления.

Напомним, управление по работе с Государственным советом РФ организовано в структуре правительства Челябинской области в мае 2021 года.

Экспертно-аналитическое управление было создано в аппарате правительства и губернатора области в декабре 2019 года по распоряжению Алексея Текслера.

Оно отвечает за экспертизу и контроль исполнения ключевых показателей деятельности региона, поставленных президентом РФ, а также осуществляет экспертно-аналитическое сопровождение любых документов и вопросов по поручению губернатора. С мая 2022 года управлением руководил Антон Артемов. В декабре 2022 года он был назначен заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской.

С января 2020 года по май 2022 года Экспертно-аналитическое управление возглавлял Иван Куцевляк.