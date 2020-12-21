В Челябинской области за сутки скончалось 11 пациентов с ковидом из пяти муниципалитетов

Нехорошие жители Челябинска портят новогоднее оформление города

Не все жители Челябинска хотят встретить Новый год в красивом, празднично оформленном городе – в столице Южного Урала начали орудовать вандалы, которые портят новогоднюю иллюминацию.

Ущерб, нанесенный злоумышленниками городскому имуществу, оценивается в сотни тысяч рублей.

Так, в районе досугового центра «Импульс» на улице 50 лет ВЛКСМ 15-го декабря были повреждены и похищены части светящейся новогодней елки. Ущерб составил около ста тысяч рублей.

Как сообщил сегодня, 21-го декабря, на аппаратном совещании в городской мэрии заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, с учетом поставки запасных частей восстановить испорченную елку получится только к 26-му декабря.

«Аналогичная история на развязке автодорога «Меридиан» - улица Дзержинского, где вандалы повредили девять светильников и похитили один. Общий ущерб – около двухсот тысяч рублей», - рассказал Максим Куляшов.

По его словам, по всем этим фактам написаны соответствующие заявления в органы внутренних дел.

«Хотелось бы обратиться к жителям нашего города с просьбой быть внимательными и неравнодушными ко всем таким фактам и обо всех актах вандализма сообщать в органы полиции», - отметил Куляшов.

По его словам, в настоящее время в Челябинске продолжается настройка праздничной иллюминации. Сейчас работа по подсветке деревьев идет на Театральной площади, площади Революции, на улице Тернопольской, на пересечении улиц Елькина, Воровского, Тимирязева.

«К сожалению, наши монтажники вынуждены отвлекаться от этой работы на устранение последствия вандализма», - сообщил Максим Куляшов.

Глава Челябинска Наталья Котова поручила ответственным чиновникам установить контроль за работой новых объектов иллюминации.

«Есть уже новые объекты, где перегорели какие-то лампочки. Лампочки либо не горят, либо не отрегулированы. Все эти работы надо закончить в ближайшие два-три дня и на самотек ситуацию не пускать. Закрепите людей, которые будут ходить и проверять эти объекты, эти пространства, чтобы своевременно производить замену и следить за тем, чтобы объектам не вредили, не портили их. К сожалению, есть у нас такие жители, которые наносят имуществу вред. Нужно своевременно выявлять данные факты, сообщать о них и производить замену», - подчеркнула Наталья Котова.

Градоначальница также обратила внимание подчиненных на то, что в Челябинске есть и старые объекты иллюминации, которые сегодня не работают.