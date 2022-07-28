В Челябинской области значительно вырос уровень травматизма на работе. За первое полугодие 2022 года в федерацию профсоюзов поступило на 11% больше извещений о несчастных случаях, чем за аналогичный период прошлого года.

Высокий уровень травматизма эксперты фиксируют в тех компаниях, где нет профсоюзной организации.

«С января по июнь 2022 года в федерацию профсоюзов Челябинской области поступило 137 извещений о произошедших несчастных случаях. Из поступивших извещений 88 признаны страховыми, то есть связанными с производством. Как отмечают специалисты технической инспекции труда Федерации профсоюзов, в более чем 60% предприятиях, в которых произошел страховой несчастный случай, нет первичной профсоюзной организации. Более того, именно на таких предприятиях за год участились тяжелые несчастные случаи и случаи со смертельным исходом», - сообщили в федерации профсоюзов Челябинской области.

Несчастные случаи со смертельным исходом в 2022 году наступали в основном от падения работника с высоты, а также ДТП, электротравм и зажатия между механизмами. Большая часть пострадавших (35%) – сотрудники в возрасте 36-45 лет. Кроме того, нередки ситуации, когда смерть на территории работодателя по решению комиссии квалифицируется как не связанная с производством.

«Нет профсоюза – нет безопасности. Статистика по несчастным случаям стабильно, из года в год, это доказывает. В этом году количество несчастных случаев по 1 полугодию значительно превышает прошлогодний показатель. Будем поднимать этот вопрос и среди надзорных органов – на областной межведомственной комиссии по охране труда, и среди работодателей – на региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», - отметил председатель федерации профсоюзов Челябинской области Олега Екимов.

Что чаще всего происходит на тех предприятиях, где права работников не представляет профсоюзная организация? Сотрудник получил травму – работодатель пытается доказать, что это произошло по вине сотрудника. Несчастные случаи со смертельным исходом на территории работодателя квалифицируют как от «общего заболевания» и не связанные с производством. В первом полугодии 2022 года смертельные случаи от общих заболеваний на территории работодателя происходят практически в два раза чаще, чем случаи со смертельным исходом, связанные с производством. А ведь к смерти от общих заболеваний также приводит работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, во вредных условиях труда, в стрессовой ситуации, а также отсутствие медосмотров или их формализованное проведение, высокая напряженность труда.

Там, где есть профсоюзная организация, ситуация складывается совсем иначе. Профсоюзные уполномоченные по охране труда контролируют условия работы коллективов. После тяжелых несчастных случаев, групповых или со смертельным исходом в состав комиссии по их расследованию входит технический инспектор труда федерации профсоюзов. Выявляются нарушения трудового законодательства со стороны работодателя, проводится причино-следственная связь данных случаев с производством, а иждивенцы пострадавших работников получают выплаты, гарантированные государством – в том числе, выплаты по отраслевому тарифному соглашению.