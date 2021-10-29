Олег Екимов: Там, где есть профсоюзы, ситуация под контролем

В рамках рабочей встречи губернатора Челябинской области Алексея Текслера с председателем Федерации профсоюзов Олегом Екимовым, которая состоялась в минувшую среду, 27 октября, обсуждались вопросы индексации заработной платы южноуральцев, занятость, участие профсоюзов и власти в профилактике социально-трудовых конфликтов на предприятиях региона, перспективы трудоустройства выпускников, условия труда работников, развитие наставничества.

В совещании приняли участие первый заместитель губернатора Ирина Гехт, начальник Главного управления по труду и занятости населения Владислав Смирнов.

По словам Алексея Текслера, сегодня в области сформирован успешный опыт социального партнерства. Глава региона охарактеризовал ситуацию в реальном секторе экономики как неплохую, по ряду позиций Южный Урал опережает средние показатели по стране. Индекс промышленного производства в январе-августе составил 111%; по занятости населения регион вышел на допандемийный уровень. Число занятых в экономике региона сейчас даже немного выше, чем в «доковидном» 2019 году. На февраль 2020 года было зарегистрированных безработных 21,5 тысячи человек. Сегодня эта цифра составляет 18,6 тысячи человек. В октябре в области проиндексирована зарплата работникам бюджетной сферы на 5,2%.

«За последние пять лет это самая крупная индексация в бюджетной сфере, - отметил председатель Федерации профсоюзов области Олег Екимов. - Однако по результатам мониторинга, который проводят профсоюзы, не во всех муниципальных образованиях принято решение об увеличении заработной платы. Индексация проводится в пределах действующих фондов оплаты труда. Вот и получается, вроде бы индексация была, но заработная плата осталась на прежнем уровне, а то и меньше. Эта вызывает рост напряженности среди работников на фоне всеобщей политики роста доходов и борьбы с бедностью. А инертность ряда работодателей среднего и малого бизнеса еще больше осложняет ситуацию и напрямую сказывается на отставании темпов роста реальной заработной платы от уровня инфляции».

Сегодня вопрос повышения заработной платы южноуральцев находится на особом контроле региональной власти и профсоюзов. Пункт об опережающем инфляцию росте зарплат прописан в Региональном соглашении, и крупные предприятия его соблюдают. С «отказниками» работают в индивидуальном порядке. По мнению главы региона, важно, чтобы закон (индексация закреплена ст. 130 и 134 ТК РФ) соблюдали и те компании, которые не входят в объединение работодателей СПП Челябинской области.

«Нужно закрепить законодательно расширение сферы действия Регионального трехстороннего соглашения на всех работодателей в регионе, чтобы повысить уровень доходов людей. Считаю, что необходимо выходить с законодательной инициативой по изменению Трудового кодекса», - сказал Алексей Текслер.

Главам муниципалитетов губернатор дал поручение до конца этого года заключить территориальные трехсторонние соглашения и создать территориальные объединения работодателей.

«Там, где есть профсоюзы, ситуация под контролем, - отметил председатель Федерации профсоюзов области Олег Екимов. – Учитывая, что довольно большой спектр социально-трудовых отношений находится в рамках договорного регулирования, важно, чтобы социальное партнерство было не формальным, а реально действующим. Распространение Регионального соглашения на всех работодателей области, юридически оформленное представительство стороны работодателей в каждом муниципальном образовании – все это будет способствовать укреплению и развитию социального партнерства, повышению качества жизни южноуральцев».

Профсоюзный лидер обратился к главе региона с инициативой о введении на региональном и территориальном уровнях дополнительных мер государственной поддержки организаций, находящихся в системе социального партнерства. Эти предприятия добровольно берут на себя социальные обязательства, что связано с финансовой нагрузкой. Меры поддержки станут для них дополнительным стимулом и помогут в плане обеспечения конкурентного преимущества на рынке.

Еще одно предложение – на регулярной основе проводить встречи руководителей профильных министерств, глав муниципальных образований с представителями отраслевых профсоюзов, профсоюзным активом, чтобы оперативно решать возникающие вопросы.