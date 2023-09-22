22.09.2023
В Пластовском районе выросла скорость интернета
22.09.2023
Нейросеть предотвратит нежелательные встречи людей и косолапых хищников
22.09.2023
В Челябинске ищут перевозчика на муниципальный автобусный маршрут №74
22.09.2023
В Челябинске спасатели пришли на помощь упавшей в погреб собаке
22.09.2023
В Магнитогорске учительница перевела мошенникам полмиллиона
21.09.2023
В Челябинске закроют движение трамваев по Цвиллинга от Карла Маркса до вокзала
Нейросеть предотвратит нежелательные встречи людей и косолапых хищников
Наблюдение за передвижениями мишек никак не отразится на укладе их жизни
04.08.2023
В Магнитогорске появится научно-технический кластер для цифровизации производства
28.07.2023
Студенты на каникулах стали больше учиться и реже искать работу
19.07.2023
Мобильный интернет в 150 местах Южного Урала стал быстрее и качественнее работать
14.06.2023
Безопасная облачная среда поможет оптимизировать учебные процессы
Губернатор интересуется мнением южноуральцев о диспансеризации
21.09.2023
В четверг православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2023
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023