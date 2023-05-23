Николай Кожевников объявил о старте ремонта двух «убитых» дорог в Металлургическом районе

Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Николай Кожевников объявил о старте ремонта двух дорог в Металлургическом районе – по улицам Богдана Хмельницкого и Сталеваров.

Дороги приведут в надлежащее состояние благодаря дотации из регионального бюджета, которую выделил губернатор Челябинской области Алексей Текслер – по муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства в городе Челябинске».

«Начинаем ремонт дорог по Богдана Хмельницкого - от Сталеваров до Жукова и Сталеваров - от Шоссе Металлургов до Богдана Хмельницкого. До десятого июля на этих объектах будут отремонтированы проезжая часть, тротуары, восстановлены газоны и нанесена разметка. Но первым делом подрядчик проведет замену пучинистых грунтов», - отметил Николай Кожевников.

Напомним, комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил торги на ремонт обоих объектов 24 апреля.

Начальная (максимальная) цена контракта на ремонт дороги по улице Сталеваров составляла 73 миллиона 801 тысячу 733 рубля. В ходе аукциона цена была снижена до 49 миллионов 447 тысяч 161,09 рубля - победителем, предложившим наиболее низкую цену, стала «Дорожно-строительная компания-Урал».

Протяженность участка дороги, который предстоит отремонтировать подрядчику, - 875 метров. Отметим, в ходе визуального осмотра этого объекта были выявлены колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, выкрашивание покрытия, шелушение покрытия, повреждения бортовых камней.

Начальная цена контракта на ремонт участка Богдана Хмельницкого составляла 89 миллионов 778 тысяч 503,12 рубля. Этот аукцион также выиграла «Дорожно-строительная компания-Урал». Данное общество с ограниченной ответственностью предложило наименьшую цену и выполнит условия муниципального контракта на Богдана Хмельницкого за 59 миллионов 164 тысячи 033,47 рубля (снижение цены составило 34,1 процента).

Отметим, на этой улице были обнаружены те же дефекты, что и на Сталеваров.