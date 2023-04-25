В Челябинске объявлены аукционы на ремонт двух дорог в Металлургическом районе

В Металлургическом районе Челябинска отремонтируют две дороги – по улицам Богдана Хмельницкого (от Сталеваров до Жукова) и Сталеваров (от Шоссе Металлургов до Богдана Хмельницкого).

Комитет дорожного хозяйства города объявил торги на ремонт обоих объектов 24 апреля. Заявки от претендентов на получение муниципальных контрактов принимаются до второго мая.

Начальная (максимальная) цена контракта на ремонт дороги по улице Сталеваров составляет 73 миллиона 801 тысячу 733 рубля. Исполнителю предстоит выполнить все работы до десятого июля текущего года.

Протяженность участки дороги, который подлежит ремонту, - 875 метров. Общая площадь покрытия проезжей части – 29 тысяч квадратных метров.

Протяженность тротуара – тысяча 750 метров, общая площадь покрытия тротуаров – десять тысяч 860 квадратных метров.

В ходе визуального осмотра этого объекта ремонта были выявлены колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, выкрашивание покрытия, шелушение покрытия, повреждения бортовых камней.

Начальная цена аукциона на ремонт дороги по Богдана Хмельницкого составляет 89 миллионов 778 тысяч 503,12 рубля. Подрядчику предстоит отремонтировать участок от дома №2 по улице Жукова до Сталеваров до 20 августа 2023 года.

Протяженность данного объекта ремонта – тысяча 541 метр, общая площадь покрытия проезжей части - 32 тысячи квадратных метров, тротуаров – девять тысяч 80 «квадратов».

В ходе визуального осмотра так же, как и на Сталеваров, были выявлены колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, выкрашивание покрытия, шелушение покрытия; повреждение бортовых камней.

Как отмечают в администрации Челябинска, исполнителям предстоит заменить пучинистые грунты, асфальтобетонное покрытие и бортовые камни, отремонтировать тротуары, восстановить газоны, нанести горизонтальную дорожную разметку.

В мэрии также напомнили, что с полным перечнем объектов дорожного ремонта можно ознакомиться на сайте администрации Челябинска. По мере заключения контрактов список актуализируется.