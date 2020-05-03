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Низкий уровень самоизоляции южноуральцев привел к более жесткому контролю за ними

Общество
Вчера, 14:53
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области усилят работу полиции в связи с низким уровнем самоизоляции в регионе.

Соответствующее решение принято сегодня, третьего мая, на заседании оперативного штаба, который провел губернатор Алексей Текслер.

Глава региона предупредил, что в связи с низким индексом самоизоляции южноуральцев будет усилена работа полиции по контролю за соблюдением всех ограничительных мер в регионе.

«Вызывает вопросы то, как жители региона соблюдают режим самоизоляции», - отметил губернатор.

Индекс Яндекс-самоизоляции в Троицке равен 2,7, в Миассе и Копейске – 2,8, в Магнитогорске – 2,9 в Челябинске и Златоусте – 3. Более ответственны жители в закрытых территориальных образованиях региона: в Снежинске и Озерске индекс равен 3,5.

В начале режима самоизоляции индекс был равен в Челябинске – 4,1, в Магнитогорске – 4,4.

Индекс от 0 до 2,4 – на улице очень много людей, от 2,5 до 3,9 – на улице много людей, от 4 до 5 – на улице почти никого.

Крайне низкий уровень самоизоляции губернатор обсудил с руководством ГУ МВД по Челябинской области. Было принято решение с третьего мая усилить контроль полиции по соблюдением жителями ограничительных мероприятий.

«Когда наши жители не проявляют ответственность, тогда ответственность вынуждены проявлять работники полиции, которые работают без выходных и праздников», - объяснил принятое решение Алексей Текслер.

Сотрудники полиции предупреждают граждан об административной ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Нарушителей ждет штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей. При наступлении последствий в результате данного нарушения ответственность будет более строгой.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
самоизоляция
Алексей Текслер
ГУ МВД России по Челябинской области
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