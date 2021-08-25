Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску

Государственный исторический музей Южного Урала сделал Челябинску к грядущему в сентябре 285-летию два совершенно потрясающих подарка (один другого лучше): подарил вторую жизнь историческому зданию на Труда, 98, известному как дом Покровских, и издал – также на собственные средства – мемуары известного польского доктора Владислава Загорского, который жил и работал в столице Южного Урала в 1885-1892-м годах.

Сегодня, 25 августа, представители средства массовой информации Челябинска побывали – в преддверии особенного (почему, подробно расскажем завтра) концерта – в отремонтированном силами сотрудников музея (спасибо им за это!) особняке. И, надо сказать, это было по-настоящему волшебно.

В этой удивительной атмосфере, стоя под высоким белым потолком с лепниной, отражаясь в высоких узких зеркалах, глядя на великолепную люстру и блики от светильников на стенах (в былые времена в доме Покровских вместо ламп, конечно же, еще более загадочно горели свечи), хотелось выражаться изысканно и витиевато, говорить о музыке и литературе, что, собственно, неудивительно, ведь здесь, в доме Покровских, что обрел, наконец, новую жизнь, есть чудо-фортепиано, и здесь, где когда-то приятно и с удовольствием проводили время члены Общественного собрания Челябинска, музей презентовал воспоминания польского доктора, лечившего в тогда еще захолустном уездном городишке детей и взрослых.

Дом Покровских (ранее – дом Шиховых) был передан Государственному историческому музею Южного Урала в 2019-м году. До этого в течение нескольких лет здание было, можно сказать, бесхозным и, соответственно, находилось в удручающем состоянии.

В конце первого десятилетия 21-го века отсюда выехал геолого-минералогический музей, размещавшийся здесь с конца прошлого столетия, потом здание какое-то время пустовало, затем его передали центру историко-культурного наследия Челябинска, который также сменил место жительства – и года три-четыре дом Шиховых-Покровских одиноко и бессмысленно простаивал, в его стенах ничего не происходило. Если снаружи косметический ремонт особняка делали, то внутри ремонта не было очень давно.

По инициативе директора музея Владимира Богдановского было принято решение о формировании в стенах дома Покровских экспозиции, посвященной истории самого здания и общественной организации, которая работала здесь в конце 19-го - начале 20-го века.

«С одной стороны, это небольшое мероприятие, которое посвящено юбилею Челябинска. С другой стороны, все, что мы делаем сегодня, останется в истории надолго, потому что возобновляется история Общественного собрания, которая насчитывает уже 150 с небольшим лет», - отметил Владимир Богдановский.

Он подчеркнул, что Общественное собрание не участвовало ни в политике, ни в государственной деятельности (это было прописано в уставе; в нем же говорилось, что стать членом собрания может только мужчина), а занималось лишь организацией приятного времяпрепровождения горожан.

«И мы сегодня тоже готовы на любые авантюры, если это не нарушает законодательства», - пошутил Владимир Богдановский.

По его словам, новую жизнь дому Шиховых-Покровских подарили сами челябинцы – ремонт внутри старинного здания был проведен на деньги музея, которые он заработал на продаже билетов. То есть подарок родному Челябинску к приближающемуся юбилею сделали все горожане, вместе взятые.

«Здесь есть вклад каждого, кто пришел в музей и приобрел хотя бы один билет. Других средств сюда не было вложено. И, конечно, спасибо сотрудникам музея, которые делали ремонт своими силами. Их здесь было много. Трудились все, независимо от должностей, заслуг. Либо молоток, либо мастерок… За короткий срок, буквально за два-три месяца, у нас все получилось. Все в восторге. Не верится, что сами это сделали!» - признался Владимир Богдановский.

Чтобы красота обновленного особняка не приелась, не наскучила, в доме на Труда, 98 музей обещает проводить самые разные встречи, концерты, фестивали. Это будет творческая мастерская, наполненная радостью общения, бесед с интересными, неординарными людьми, звуками живой музыки - никаких усилителей, никакой акустики здесь не будет, чтобы сохранить атмосферу, царившую в этих элегантных стенах много лет назад.

Таким образом, музей отдаст дань уважения деятельности Общественного собрания Челябинска, которое собиралось в особняке и творило праздник более ста лет назад.

«Это был такой абсолютно не политический городской клуб (первый в Челябинске) – в Общественное собрание входили самые известные граждане, портреты которых вы можете сегодня видеть в обновленном здании», - рассказал заместитель директора музея по научно-исследовательской работе Александр Лымарев.

Так как дом Покровских – объект культурного наследия, ремонт проводился после получения всех разрешений.

«Целостность здания мы не нарушали, постарались все учесть. Мебель, люстры, светильники, зеркала и вообще весь интерьер конца 19-го века в этом прекраснейшем здании мы воссоздали по картинкам из книги Владислава Загорского», - сообщил Александр Лымарев (надо сказать, задуманное получилось - в изысканных апартаментах царит дух прошлого: попав сюда, ты как будто бы слышишь шелест платьев прекрасных барышень, вальсирующих под волшебные звуки пианино, изготовленного на знаменитой петербургской фабрике Шрёдера в 1896-1987-м годах: именно этот инструмент, подлинный, украшает сегодня дом Покровских).

На настенных планшетах представлена история самого здания, его владельцев (строили дом Шиховы, а потом купили Покровские), иллюстрации из жизни членов Общественного собрания: к слову, местная интеллигенция собиралась в особняке (здесь проводились концерты, балы, маскарады, торжественные вечера и праздники) как раз в те годы, когда им владел статский советник, предприниматель, меценат Владимир Корнильевич Покровский.

После его смерти в 1913-м году Общественное собрание покинуло прекрасные и гостеприимные стены особняка и вскоре здесь разместился клуб красноармейцев.

«Мы решили восстановить и библиотеку - дело в том, что Покровский считается основателем первой публичной библиотеки в Челябинске. Здесь, конечно, уже современные издания, но они краеведческие, рассказывающие историю нашего края. Мы провели исследование, нашли несколько книг из библиотеки Покровского, отыскали уникальнейший экземпляр 1883-го года – его у нас в Челябинске практически никто не видел: каталог той библиотеки. Он из частной коллекции, нам предоставили его на какое-то время. Так вот, если открыть собранные нами здесь современные книги, то на каждой из них – сюрприз: штемпель для книг Общественного собрания, конца 19-го века», - рассказал Александр Лымарев.

Второй подарок Челябинску (а, может быть, и всей стране) – мемуары доктора Владислава Загорского, переведенные с польского на русский язык хранителем музейных фондов Константином Дружининым. Музей издал воспоминания врача – в количестве двухсот экземпляров – также исключительно на собственные средства. Даже при беглом знакомстве с произведением можно понять: шедевр, жемчужина! Великолепный живой, образный язык, множество интересных подробностей из жизни Челябинска и его жителей конца 19-го века (про это время мало что известно, ведь теперешний гигант-миллионник тогда был захолустьем, провинциальным городишком, где жило от силы 15 тысяч человек, не было ни гостиниц, ни театров), юмор – получилось поистине художественное произведение.

«Владислав Загорский служил городовым и больничным врачом в Челябинске с 1885-го по 1892-й год. В конце своей жизни, в 1926-м году, уже уехав к себе на родину в Вильно, он писал мемуары, и три главы посвятил Челябинску. Они были переведены мною, снабжены необходимыми комментариями и изданы в качестве книги», - рассказал Константин Дружинин.

Самым сложным для переводчика было сохранить своеобразие текста, но чтобы при этом у читателя не было ощущения, что он читает что-то, ранее написанное на другом языке, спотыкаясь на каждом слове.

«О многих людях Загорский пишет подробно, с описанием характеров, привычек, поступков. А мы до этого только знали фамилию и должность. Вот был такой товарищ прокурор Яблонский. А кто он был, что он был? А польский доктор его подробно описывает, приводит его фотографию. Или исправник Балкашин, который в воспоминаниях Загорского предстает живым человеком. Интересно описание старой тюрьмы, которая раньше находилась на площади Революции. До этого были какие-то ее описания, но здесь тюрьма описана наиболее подробно», - отметил Константин Дружинин.

Он признался, что перевести воспоминания поляка ему помогла пандемия – работать с музейными предметами в условиях локдауна ныне 33-летний лингвист не мог: сидел дома и переводил. За это время осилил примерно половину мемуаров, остальное доделывал уже выйдя на работу – благодаря поддержке руководства музея книгу удалось закончить.

«Дневники Загорского - совершенно случайная находка, я о них не знал. У нас во всей России о его мемуарах практически никому не было известно, в Челябинске - никому. Как-то я вышел на сайт Польской национальной электронной библиотеки и наткнулся на акварельные рисунки, где было написано: «Дом Загорского в Челябинске». Я, конечно, заинтересовался, что это за дом, что это за Загорский такой, действительно ли он находился в Челябинске. Оказалось, и правда был», - поделился воспоминаниями Константин Дружинин.

Там же, на сайте, он обнаружил и копию рукописи, которая хранится в национальной библиотеке в Варшаве. Тогда и возникла мысль познакомить русскоязычного читателя с мемуарами врача, чтобы не только поляки знали о периоде жизни Владислава Загорского в Челябинске.

«Редактор перевода и всей книги – доцент Южно-Уральского государственного университета, кандидат филологических наук Денис Александрович Пелихов, он профессиональный переводчик с польского языка, много лет сотрудничал с польскими журналами и издательствами. Он же и перевел колыбельную, которую написал Загорский для своего маленького сына, родившегося в Челябинске. Интересно, что все трое детей Загорского появились на свет именно в столице Южного Урала», - рассказал Константин Вершинин.

Вот такие замечательные люди живут и трудятся в нашем славном городе. Скоро все желающие смогут познакомиться с воспоминаниями польского доктора – музей передаст русскоязычную версию мемуаров (она хороша – это видно сразу) во все крупные библиотеки Челябинска.