Нововведения в Магнитогорске в рамках нацпроекта «Экология» - новые трамваи и полигон

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил с официальным визитом Магнитогорский городской округ. Глава региона оценил изменения, произошедшие в городе благодаря реализации федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

Первым делом глава региона вместе с главой города Сергеем Бердниковым побывали в трамвайном депо и осмотрел новые вагоны.

«Еще в 2019 году было принято решение по обновлению трамвайного парка в Магнитогорске, - пояснил Алексей Текслер. - 77 вагонов мы обновили и движемся дальше».

Десять новых трамваев приобретены в рамках нацпроекта «Экология» в октябре-ноябре 2021 года. «Этот транспорт является составной частью улучшения экологии любого крупного промышленного города. Магнитогорск – не исключение», - подчеркнул губернатор.

На приобретение трамваев для Магнитогорска было выделено из федерального бюджета 370 миллионов рублей. На эти средства закуплено 10 полунизкопольных трамвайных вагонов модели 71-623. Они оборудованы системой кондиционирования воздуха, оснащены системами информирования пассажиров и видеонаблюдения.

Из десяти закупленных вагонов шесть уже работают на линии, а четыре готовятся к выходу.

По словам Алексея Текслера, в настоящий момент поставлена задача увеличить количество транспорта в Магнитогорске. Предварительно речь идет о закупке еще 40 новых вагонов. «Будем динамично обновлять трамвайный парк, - добавил губернатор. - Сегодня 70-75% транспорта, который выходит на линию в Магнитогорске, уже обновлен. Самое главное, что новые трамваи комфортны и удобны, кондиционированы, теплые зимой, с комфортными условиями труда и для водителей. Мы приобретаем трамваи в полной комплектации, чтобы максимально удобно было нашим жителям».

Поставщиком новых трамваев для Магнитогорска стал АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод». «Таким образом, мы поддерживаем и наших производителей, в частности УКВЗ в Усть-Катаве – моногороде, где есть свои сложности. Наш внутренний региональный заказ вносит свою лепту в развитие предприятия», - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер отметил и вклад администрации Магнитогорска в улучшение системы общественного транспорта. «Город инвестирует средства в развитие депо, прокладываются пути в новые микрорайоны, - пояснил губернатор. – Эта работа идет сейчас во всех городах области, так как развитие любого современного города без развития общественного транспорта невозможно. И приобретаем мы только экологически чистый транспорт, альтернативы которому сейчас нет».

Ранее в ходе прямой линии Алексей Текслер рассказал, что областные власти, решая свои задачи по обновлению общественного транспорта в регионе, вносят свою лепту в сохранение работоспособности Усть-Катавского вагоностроительного завода.

На предприятии снижается объемы гособоронзаказа и для поддержки УКВЗ регион загружает его заказами по производству гражданской продукции. Алексей Текслер лично встречался с руководителем Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Было принято решение построить новое вагоностроительное производство в дополнение к действующему. На сегодня мощность производства трамваев на заводе - 75-90 штук (максимум – 90 при круглосуточном формате работы).

«Мы договорились, и, собственно, задача по развитию общественного транспорта в Челябинске и в Магнитогорске связана с тем, что мы хотим закупать свои трамваи. Кстати, мы договорились о том, что в три раза, по сути, увеличим объемы производства, до 210-220 трамваев, в том числе под заказ для Челябинска и Магнитогорска. И принято принципиальное решение: в следующем году в Усть-Катаве будет построен новый цех по сборке трамваев, там планируется минимум 240 рабочих мест», - отметил Алексей Текслер.

Перед руководством завода стоит задача сохранения рабочих мест и решение социальных вопросов. Планируется, что часть сотрудников будет переведена с гособоронзаказа на гражданское производство.

В этом году область заказала на УКВЗ 30 трамваев заказали, до конца года они будут поставлены в Челябинск, 10 трамваев – в Магнитогорск. «В следующем году мы уже профинансировали 15 вагонов для Магнитогорска с Усть-Катава, а может быть, и больше. Плюс для Челябинска мы планируем уже порядка 65-67 новых, современных низкопольных вагонов», - поделился губернатор.

Также в рамках нацпроекта «Экология» в Магнитогорске завершено строительство нового полигона ТКО мощностью 200 тысяч тонн сортировки. «Сейчас заканчивается лицензирование, подготовка необходимых документов. В первом квартале будущего года полигон заработает, - заявил губернатор. Важно, что мы закроем старую магнитогорскую свалку, проблемный объект. Это часть комплексного плана по улучшению качества воздуха в Магнитогорске. Уже началось проектирование рекультивации свалки. В процессе реализации будем использовать опыт, полученный в Челябинске».