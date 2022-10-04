Новую пешеходную зону в Калининском районе Челябинска украсят серебристые ели

В Калининском районе Челябинска завершается создание нового, благоустроенного пространства для пешеходов протяженностью 450 метров – на улице 40-летия Победы, между Братьев Кашириных и Университетской Набережной.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, тротуары уже обустроены, велодорожки, спортивные зоны – готовы. Установлены и детские площадки с прорезиненным покрытием, организована и территория для выгула собак. Кроме того, подрядчик смонтировал здесь современное светодиодное освещение.

Сейчас ведется высадка елей (всего тут появится 34 хвойных красавицы, половина - серебристые). До конца октября подрядная организация высадит на 40-летия Победы кизильник, можжевельник, крупномерные шаровидные ивы, березы, липы и туи. Озеленение получится масштабным.

Как напомнили в городской администрации, глава Челябинска Наталья Котова освободила вышеназванный участок улицы от сквозного автомобильного движения и отдала его пешеходам.