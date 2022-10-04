04.10.2022
Новую пешеходную зону в Калининском районе Челябинска украсят серебристые ели
04.10.2022
В Челябинской области бизнесмена обвиняют в коммерческом подкупе и незаконном хранении боеприпасов
04.10.2022
«50 счастливых мам и бабушек» - выставка портретов от «Золотого петушка»
04.10.2022
ГК «Астра» укрепляет позиции в УрФО
04.10.2022
«Большие гастроли» для детей: на сцене Молодежного театра Челябинска выступят артисты из Нягани
04.10.2022
Солист челябинского театра блистал в Кремлевском дворце
Новую пешеходную зону в Калининском районе Челябинска украсят серебристые ели
26.09.2022
Площадь Павших революционеров в Челябинске обзавелась живой изгородью
26.09.2022
Подрядчик высадил в сквере у «Юности» вдоль Труда «неправильные» липы
22.09.2022
Уютный карманный сквер в Курчатовском районе Челябинска скоро будет готов
22.09.2022
Наталья Котова прогулялась по парку Калининского района и Университетской набережной
Павел Большаков: Мы – комиссары в пыльных шлемах…
03.10.2022
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022