Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все

Депутаты городской думы единогласно приняли проект генерального плана Челябинска. Народные избранники коллективно одобрили документ сегодня, 21-го декабря, на очередном думском заседании.

Как сообщает пресс-служба челябинской думы, принципиальным отличием нового генплана от предшественника (документа 2003-го года) является создание связного природно-рекреационного каркаса города, осью которого является река Миасс.

Новый генплан (сроком до 2041-го года) предусматривает создание условий для реновации застроенных участков, в первую очередь территорий ветхого и аварийного фонда, промышленных территорий. Планируется создание районных подцентров притяжения населения, каковыми могут являться объекты культурного, досугового, спортивного, рекреационного назначения или их сочетание.

Проект генерального плана прошел все требуемые этапы разработки, широко обсуждался в ходе публичных слушаний в августе 2019-го года. Подготовка публичных слушаний была проведена в соответствии с требованиями законодательства и обеспечена соответствующими информационными процедурами, заявили в думе.

В ходе публичных слушаний и консультаций поступило 158 обращений и предложений в письменном виде, а также до конца ноября 2019 года включительно управление архитектуры принимали обращения жителей в части предложений и замечаний по проекту генплана Челябинска. В общей сложности было получено около 500 обращений.

В заключении о результатах публичных слушаний было рекомендовано утвердить генеральный план Челябинска с учетом замечаний, полученных на слушаниях.

Проект генплана получил согласования в рамках работы согласительной комиссии, рассматривался на заседаниях рабочих групп по разным направлениям жизнедеятельности города (транспорт, архитектура, экология, объекты охраны культурного наследия, границы города и леса). В каждую группу входили представители муниципалитета, области, профильных специалистов, депутаты, общественники и разработчиков проекта.

В рамках работы профильной комиссии проект неоднократно рассматривался депутатами челябинской городской думы. Депутатский корпус подготовил предложения к проекту, которые учтены при разработке документа.

Напомним, неделей ранее, 14-го декабря, проект генплана Челябинска был рассмотрен на расширенном заседании постоянной думской комиссии по городскому хозяйству и градостроительству с участием мэра южноуральской столицы Натальи Котовой, главного архитектора областного центра Павла Крутолапова и представителей Российского института градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор» (Москва), который занимался разработкой проекта генплана.

Презентуя документ, Павел Крутолапов отметил, что, помимо прочего, в генплане закреплен отказ от дальнейшего разрастания Челябинска: документ предусматривает точки роста внутри муниципалитета.

Наталья Котова подчеркнула, что в результате воплощения инициатив, прописанных в документе, в жизнь жители получат компактный зеленый город с развитым транспортным сообщением.

Тем временем, при том, что депутаты единогласно проголосовали за принятие документа, челябинцев, недовольных проектом генерального плана развития мегаполиса, хватает. Один из них – известный в южноуральской столице общественник и в недавнем прошлом депутат Николай Ольховский, который в своей группе «Депутат здорового человека» в ВКонтакте накануне думского заседания, где решилась судьба документа, написал пост под названием «Новый генплан Челябинска - бизнес для немногих».

«Завтра (то есть 21-го декабря – прим.) представители наиболее богатых и успешных людей Челябинска, заседающие в городской думе, будут голосовать за принятие нового генерального плана Челябинска. Новый генплан уничтожает надежду на сохранение челябинского бора, лесного массива на Тополиной аллее и нормальной жизни на северо-западе.

Сейчас очень много говорят о развитии города. Но никто не обращает внимание на то, что развитие будет заключаться в строительстве огромных жилых комплексов в бору, строительстве новых жилых комплексов вместо леса на Тополиной аллее, строительстве огромных жилых площадей в Сосновском районе и превращении Университетской Набережной, проспекта Победы и улицы Худякова под нашими окнами в большие междугородние трассы, по которым жители этих новостроек поедут в центр Челябинска на работу и за всеми услугами.

P.S. Простите, что я тут заговорил, как махровый оппозиционер. Но я давно не сталкивался с такой тотальной стеной, когда «люди власти» творят абсолютную дичь, просто потому что хотят и могут.

И, видимо, не я один. У «Полета» никто целенаправленно не собирал людей. Все случилось в формате: «Там кто-то решил записать видео о застройке бора - я тоже пойду». И все равно пришло два десятка человек».

Что касается будущего территории спорткомплекса «Полет»: неделю назад, 14-го декабря, челябинский правозащитник Владимир Казанцев сообщал о предварительном судебном заседании по делу о застройке данной территории, где ответчиком является челябинская городская дума, считающая, по словам Казанцева, «что спорные участки можно застроить всем, чем хочется, несмотря на то, что они являются рекреационными (для отдыха и спорта)». Следующее заседание назначено на 12-е января.

Высказался Владимир Казанцев и о принятии депутатами гордумы Челябинска нового проекта генерального плана: «По моему мнению, данным решением депутаты и заинтересованные лица сняли с себя ответственность за незаконные разрешения на строительство, изменения в Правила землепользования и застройки города Челябинска, состоявшиеся в период с 2012-го по 2021-й годы».

А вот что пишет сообщество «Горожане» в ВКонтакте, ссылаясь на мнения общественников, юристов, депутатов и экспертов: «Данный генплан окончательно убьет наш город Челябинск, приведет к окончательной деградации городской среды, массовой вырубке зеленых насаждений и уплотнению жилой застройки. Активные челябинцы считают, что этого нельзя это допустить. Будущее города под угрозой!».

Депутат Центрального района Елена Вахтина считает, что «чиновники мэрии и депутаты гордумы тихим сапом сейчас узаконивают все земельные махинации, которые годами накапливались в ПЗиЗ (правила землепользования и застройки – прим.)».

«С принятием генплана между ГП и ПЗиЗ не будет противоречий. Как я понимаю, это и была основная цель и KPI при разработке генплана. Логика должна быть, разумеется иная: ПЗиЗ делается по следам ГП, а не наоборот, это напрямую записано в федеральных законах. Принятый ГП не показывает никакого развития, а только фиксирует существующее положение. Под отдельных стейкхолдеров сделаны приятные «подарочки», например, разрешающие стройку на отдельных участках в городском бору», - уверена Елена Вахтина.

Челябинский политолог Александр Подопригора, известный своей критикой действующей власти, заявил, что новый генплан города «узаконивает коррупционный произвол чиновников».

Напомним, главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов отмечал, что проект большого, серьезного документа полностью соответствует принципам, заложенным в Стратегию развития города до 2035-го года и шлифовался в том числе благодаря множеству дискуссий с жителями Челябинска (судя по критике генплана со стороны ряда депутатов, общественников, юристов, при разработке документа учтены были не все пожелания).

Улучшит ли жизнь горожан реализация идей, одобренных сегодня депутатами, покажет время. Челябинцам остается ждать и верить.