Нуждающиеся южноуральцы получают продуктовые наборы от Благотворительного фонда РМК

Семьи Челябинской области, попавшие в сложную жизненную ситуацию, получили продуктовые наборы от Благотворительного фонда Русской медной компании (РМК).

В наборах 14 наименований продовольствия: масло, сахар, крупы, мука, макароны, чай, кофе, консервы, сгущенка, выпечка и кондитерские изделия.

Коробки с продовольствием формируются на сортировочном пункте, который создан на базе Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума имени А.В. Яковлева.

Сегодня на складе побывали первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и супруга главы региона Ирина Текслер.

Ежедневно волонтеры формируют 4,7 тысячи продовольственных наборов. Вес одной коробки с продовольствием – 8 килограмм.

Напомним, акция стартовала 24 апреля 2020 года – тогда на склад поступила первая партия в количестве 1350 коробок. С момента ее запуска продуктовую помощь получили почти 20 тысяч семей региона.

Как сообщили в управлении информационной политики РМК, за счет средств благотворительного фонда РМК продуктовые наборы получают семьи с особыми детьми и многодетные родители, пожилые люди и ветераны фронта и тыла, люди, потерявшие источник дохода и оказавшиеся без средств к существованию.

«Благодаря РМК мы охватили семьи со взрослыми инвалидами, такие, где есть дети в возрасте 18-19 лет. Формально они уже не относятся к категории «дети-инвалиды». Но, тем не менее, очень многие мамы обращались, поскольку эти дети тоже нуждаются в поддержке и помощи, - подчеркнула Ирина Гехт. - Работа идет в режиме горячей линии. Некоторым людям стыдно прийти в органы соцзащиты и попросить о помощи, а такие акции помогают поддержать всех».

Ирина Текслер отметила, что наборы формируются из продуктов производителей Челябинской области и поблагодарила организаторов и волонтеров.

Акцию запустили больше месяца назад: первая партия продовольствия в количестве 1350 коробок поступила на склад в Челябинске 24 апреля.

«Русская медная компания продолжит поддерживать граждан, попавших в сложную жизненную ситуацию из-за пандемии коронавируса, - сообщила вице-президент РМК по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова. - Мы видим, что многие трудоспособные граждане потеряли работу, чей-то ежемесячный доход сократился. Для них продуктовые наборы тоже станут подспорьем».

На официальной странице Благотворительного фонда в соцсетях семьи области, получившие продуктовые наборы, благодарят РМК за поддержку. «Большое спасибо вашему фонду, получили набор сегодня, спасибо от деток вам огромное», - пишет Татьяна Королёва. «Спасибо большое за помощь. Набор классный», - благодарит Гуля Гумерова.

«Спасибо Вам за помощь! Сейчас такая ситуация в мире, и вы делаете действительно доброе дело, помогаете нам», - отмечает Екатерина Шапочкина. Андрей Корыстин выложил фотографию полученного продуктового набора, который он оценил на отлично.

Кроме того, южноуральцы на странице фонда обращаются с просьбами о поддержке.

Программа Благотворительного фонда РМК работает в Челябинске, Коркино, Вишневогорске, Карабаше, Кыштыме, Долгодеревенском, Томинском, Варне, Карталах, Каслях, Межозерном, Фершампенуазе, Агаповском районе, Еткуле и Аргаяше. Продуктовые наборы доставляют волонтеры из числа сотрудников предприятий РМК и местных жителей. До конца недели добровольцы передадут нуждающимся еще около 3,8 тысячи коробок с продовольствием.