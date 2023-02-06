Нужны курсы для операторов дронов: чем умнее и неуязвимее «птичка», тем больше шансов у наших бойцов выжить

В зоне проведения специальной военной операции необходимо организовать обучающие курсы для российских бойцов по управлению беспилотниками, ведь эффективность дронов на передовой зависит в первую очередь от мастерства управляющих ими операторов.

Об огромной важности грамотно налаженного процесса обучения участников СВО искусному пилотированию квадрокоптеров агентству «Урал-пресс-информ» рассказал председатель Союза ветеранов спецназа ГРУ Челябинской области, один из лидеров движения «Урал – фронту» Иван Заика.

«Одна из основных наших задач на сегодня - организация обучения. Очень крутые инструкторы у нас есть, и они уже организуют такие курсы - при нашем содействии - в Челябинске. Занятия проводились с личным составом, готовившимся к убытию в зону СВО, этой зимой. В дальнейшем планируется организовать обучение непосредственно в районе проведения специальной военной операции. Сегодня ведется научно-исследовательская работа в этом направлении, однако все упирается в очень дорогостоящее оборудование - стоимостью от трех до пяти миллионов рублей, без которого полноценно обучать бойцов управлению коптерами невозможно. Речь о системе AeroScope, позволяющей видеть все типы беспилотных летательных аппаратов», - отметил Иван Васильевич.

По словам председателя Союза ветеранов спецназа ГРУ Челябинской области, кроме данной системы, для организации курсов нужны квадрокоптеры, которые отправятся выполнять боевые задачи вместе с прошедшими обучение операторами; компьютеры; дисплеи с большим разрешением. И здесь ценна помощь каждого, кто может и хочет помочь нашим ребятам выстоять в это тяжелое, страшное время: чем умнее и неуязвимее будут управляемые ими «птички», тем больше шансов у российских бойцов вернуться домой живыми и здоровыми.

«Под это дело наше движение «Урал – фронту» на собранные средства приобрело у инкассаторов бронированный автомобиль, который после восстановления поедет в зону СВО», - рассказал Иван Заика.

Все желающие присоединиться к участникам движения «Урал – фронту» и помочь в сборе денежных средств на систему AeroScope, могут прочитать, как это сделать, в группе данной организации в ВКонтакте, где говорится следующее: «Мы - команда неравнодушных единомышленников, собираем гуманитарную помощь для фронта и людей, живущих в зоне СВО. Доставка адресная, возим сами, доставляем лично в руки. Вся помощь 100% доходит до получателей. Занимаемся этим делом с 2014 года, но непублично. С 2023 года принято решение открыть сбор помощи в социальных сетях. Вся наша деятельность - добровольческая. Если вам тоже не все равно и вы ищете пути, как можно помочь нашим, присоединяйтесь и участвуйте в сборах. Организаторы - ветераны спецназа ГРУ, межрегиональная общественная организация «Союз ветеранов спецназа ГРУ имени Героя РФ Д.А. Шектаева». По всем вопросам пишите только в сообщения данной группы».