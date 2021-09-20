Один день в спецназе: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом

Курсанты челябинского колледжа предпринимательства и отраслевых технологий в субботу, 18-го сентября, примерили на себя роль спецназовцев.

Полезные жизненные навыки и уникальный опыт ребята приобрели на занятии с профессиональными инструкторами - бойцами 23-го отряда специального назначения «Оберег» федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ). Техническое сопровождение мероприятия с курсантами взяли на себя ОМОН (Т) челябинского управления ФСВНГ и участник боевых действий Евгений Афанасьев.

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Как отметил руководитель сборов, заведующий кафедрой правоохранительной деятельности колледжа Андрей Муравьев, данное мероприятие проводилось на добровольной основе.

«Курсанты пришли на полигон испытать себя, проверить свои возможности и характер. Сводный взвод курсантов из 25-ти человек ожидал кросс по пересеченной местности с различными вводными. Удивительно, но темп кросса задавали девушки с первого курса. Во время прохождения кросса появились и первые 500-е (по армейской терминологии 300-й - тяжелораненый) - это те, кто не смог завершить кросс. Но! «Спецназ своих не бросает!». Поэтому все пятисотые были эвакуированы на базу», - рассказал Андрей Муравьев.

Руководитель сборов подчеркнул, что такие занятия формируют у курсантов навыки работы в команде, ответственность не только за себя, но и за взвод, своих товарищей.

«Курсанты становятся увереннее в себе, самостоятельнее, учатся управлять своими эмоциями, преодолевать страхи. Развиваются физически», - подчеркнул Андрей Муравьев.

Затем ребят ожидали теоретические занятия по тактической медицине, которые провел один из организаторов сборов - участник боевых действий Филипп Венедиктов, и изучение материальной части оружия с челябинским «Оберегом». Бойцы 23-го отряда показали курсантам приемы армейского рукопашного боя и комплекс спецупражнений №1. Много эмоций у курсантов вызвали броски учебных гранат.

Затем курсантов ожидала огненно-штурмовая полоса, подготовленная сотрудниками ОМОН (Т), с взрывами и дымами. Довершали суровую обстановку очереди из автоматов. Тем не менее, все курсанты с честью прошли данное испытание.

Организаторы сборов благодарят Константина Павлюка за выставку казачьего и ретро-оружия.

Фото и видео Андрея Муравьева