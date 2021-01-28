Официально запущен процесс ликвидации горздрава Челябинска и Карталинского района

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области утвердили законопроект, запускающий процедуру передачи учреждений здравоохранения Челябинска и Карталинского района из муниципальной в региональную собственность и ликвидации горздравов этих муниципалитетов.

Соответствующий вопрос рассматривался сегодня, 28 января, на очередном заседании регионального парламента.

На основании части второй статьи 16 федерального закона от 21.11.2011 года и региональными законами органы местного самоуправления были наделены полномочиями в части организации оказания государственными полномочиями в части организации оказания населению первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, скорой и паллиативной медицинской помощи.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил обеспечить передачу всех муниципальных учреждений здравоохранения с госсобственность. В настоящее время в собственность Челябинской области передано 96 муниципальных учреждений здравоохранения. Полностью процедура уже завершена в 36 муниципальных образованиях. На сегодня лишь в двух территориях – Челябинский городской округ и Карталинский район – учреждения здравоохранения пока подчиняются муниципалитету.

Законопроектом предлагается установить переходный период – по 31 июля 2021 года, в течение которого учреждения здравоохранения этих муниципалитетов будут переданы в подчинение минздраву региона, будет проведена инвентаризация, подготовлен перечень передаваемого движимого и недвижимого имущества.

Первый вице-спикер Александр Лазарев поинтересовался, не пострадает ли персонал медучреждений при реорганизации. «Персонал не пострадает, - заверил министр. - В настоящее время проводится корректировка штатного расписания минздрава Челябинской области. Всем, кто работает в городском управлении здравоохранения Челябинска, будет предложена работа в министерстве».

«Самое главное – не потерять качество медицинского обслуживания населения», - добавил председатель ЗСО Владимир Мякуш. Спикер вспомнил, как два года назад он вместе со своим замом Анатолием Брагиным встречался с жителями Кизильского района, где тогда только начинался процесс передачи учреждений здравоохранения. И одна жительницы очень эмоционально выражала свое недовольство, жалуясь, что теперь даже прививку от бешенства негде будет поставить. Мякуш поинтересовался, как министр оценивает реорганизацию. «Мы оцениваем позитивно. Уровень оказания медицинской помощи в медицинских организациях, переданных в госсобственность, стал выше. Материально-техническая база улучшилась. Увеличилось количество оборудования, проведены хорошие ремонты, - рассказал глава минздрава. – Мы считаем, что передача медицинских организаций пойдет только на пользу». Если у людей есть негативное отношение, надо прислушиваться и обсуждать, посоветовал спикер.

Законопроект был принят депутатами в первом и в третьем чтении, минуя процедуру второго чтения.

Закон вступит в силу с первого августа 2021 года. Председатель комитета по социальной политики Сергей Буяков пояснил, что депутаты возьмут на контроль весь процесс передачи и ликвидации горздрава, а также трудоустройства всех медицинских работников и сотрудников управления.